Krem pomidorowy z pieczoną papryką

Aksamitny tak, że rozpływa się w ustach. A jaki zdrowy!

Składniki 3 czerwone papryki

1 porcja rosołowa

1 cebula

2 marchewki

1 pietruszka

1/2 selera

4 duże pomidory

2 ząbki czosnku

10 dag żółtego sera

sól, pieprz, cukier, bazylia

Przygotowanie:

1. Papryki umyj i osusz. Ułóż na pokrytej pergaminem blasze i wstaw do piekarnika. Opiekaj 20 minut w temp. 180 st. Wyjmij i włóż do foliowego woreczka. Odłóż do przestudzenia.



2. Wypłukaną porcję rosołową włóż do garnka i zalej 2 l wody. Dodaj pół łyżeczki soli. Doprowadź do wrzenia i wrzuć obraną i opieczoną na palniku cebulę.

3. Marchewki oczyść, opłucz, pokrój w plastry. Wrzuć do gotującego się wywaru. Dodaj obraną pietruszkę oraz seler. Gotuj na małym ogniu pod przykryciem około 30 minut.



4. Ułóż na sicie pomidory, sparz i przelej zimną wodą. Obierz ze skórki, usuń z nich gniazda nasienne. Miąższ pokrój i wrzuć do zupy. Papryki obierz, usuń nasiona, również dodaj do wywaru. Gotuj ok.15 minut.

5. Usuń z wywaru pietruszkę, seler i cebulę. Zupę zmiksuj na gładki krem i jeszcze podgotuj. Dopraw solą, pieprzem, cukrem oraz czosnkiem. Posyp startym serem i listkami bazylii.

Smacznego!