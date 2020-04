Krem z pokrzywy z żółtkiem

Ta zupa to prawdziwa bomba witaminowa! Pokrzywa ma niezwykłe właściwości zdrowotne, które warto wykorzystać. Kwiecień i maj to najlepszy czas, by zebrać młode listki pokrzywy i móc czerpać z ich leczniczych właściwości przez cały rok.

Czas przyrządzenia: ok. 40 min Składniki dla: 6 porcji Składniki 1 cebula

kawałek pora

4 ziemniaki

kawałek selera

1 pietruszka

2 łyżki masła

8 ziaren ziela angielskiego

liść laurowy

pieprz, sól

30 dag listków młodej pokrzywy

3 łyżki śmietany

2 żółtka

Sposób przygotowania:

1. Cebulę obierz, grubo poszatkuj. Oczyść starannie kawałek pora, pokrój w krążki. Ziemniaki obierz, opłucz, pokrój w sporą kostkę. Posiekaj oczyszczony kawałek selera i korzeń pietruszki.



2. W garnku o grubym dnie rozgrzej masło. Wrzuć cebulę z posiekanym porem, zeszklij. Dodaj ziemniaki, selera i pietruszkę. Warzywa zalej 1,5 l wody. Dodaj ziarna ziela angielskiego oraz liść laurowy. Wsyp pół łyżeczki soli. Gotuj zupę 20-25 minut.



3. Gdy warzywa będą miękkie, wrzuć opłukane i posiekane listki pokrzywy. Gotuj 5 min. Wyjmij przyprawy. Zupę zmiksuj ze śmietaną. Dopraw solą i pieprzem. Posyp ugotowanymi na twardo żółtkami jajek