Królowa letnich spotkań! Sałatka z fetą i pomidorkami koktajlowymi

Natalia Jabłońska

Sezon grillowy to nie tylko mięsa i kiełbasy. To także doskonała okazja, aby na stole pojawiły się świeże, kolorowe dodatki. Jeśli szukasz pomysłu na szybką i efektowną sałatkę na grilla, koniecznie wypróbuj przepis na sałatkę z fetą i pomidorkami koktajlowymi. Lekka, pełna smaku i gotowa w kilkanaście minut - to absolutny hit każdego letniego spotkania!