Smakowita propozycja dla miłośników ciast bez pieczenia. Sernik z masą korówkową i czekoladą zasmakuje każdemu. Wypróbuj nasz przepis i zaskocz domowników!

Zdjęcie Krówkowy serniczek /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 50 min + chłodzenie Składniki dla: 10 porcji Składniki 50 dag mielonego twarogu na sernik

1 tabliczka białej czekolady

1 puszka masy krówkowej

1/2 kostki masła

2 jajka

1 op. budyniu śmietankowego

1/3 szkl. cukru

1/2 szkl. mleka

1/2 szkl. orzechów

30 dag herbatników

1 op. polewy czekoladowej

ew. owoce i posiekane orzechy

Sposób przygotowania:

1. Otwórz puszkę z masą krówkową. Ciastka i orzechy zmiel w blenderze (bardzo drobno). Wymieszaj z połową masy krówkowej. Rozsmaruj na spodzie tortownicy, wstaw do lodówki.



Reklama

2. Do dużego garnka włóż masło i połamaną białą czekoladę. Wsyp cukier. Mieszając, podgrzewaj, aż składniki rozpuszczą się. Wtedy dodaj twaróg i rozmącone jajka. Mieszając, gotuj ok. 10 minut. Budyń rozrób w mleku. Wlej do masy. Podgrzewaj, aż zgęstnieje. Zdejmij z palnika i wymieszaj z pozostałą masą krówkową.



3. Wszystko przełóż do tortownicy z ciasteczkowym spodem. Schładzaj przez całą noc.



4. Godzinę przed podaniem serniczek polej stopioną polewą czekoladową, udekoruj np. świeżymi owocami i drobno posiekanymi orzechami.

Lśniąca polewa

Łatwo ją zrobisz, podgrzewając w rondelku 1/2 kostki masła z 1/2 szkl. cukru, 4 łyżkami mleka i 2 czubatymi łyżkami kakao. Mieszaj, aż składniki się połączą.

***

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację. Sprawdź szczegóły >>>