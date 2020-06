Oto nasz pomysł na pyszny dodatek do zup i kremów - dodaj je zamiast makaronu, ryżu czy klasycznych słomek ptysiowych. Smakowite i sycące kuleczki z ciasta parzonego przygotujesz w kilka chwil!

Kuleczki z ciasta parzonego

Składniki 1/2 szklanki wody

65 g masła

1/2 szklanki mąki pszennej

2 jajka

Zobacz, jak krok po kroku zrobić kuleczki z ciasta parzonego:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak zrobić kuleczki z ciasta parzonego? Interia Kulinaria

