Najlepsza przyprawa dla mózgu. Poprawia pamięć, może chronić przed demencją

Rozmaryn to aromatyczne zioło pochodzące z basenu Morza Śródziemnego. Intensywny zapach i smak sprawia, że to jedna z najpopularniejszych przypraw do ryb, mięs, zup, warzyw, a nawet deserów. Rozmarynu warto jak najczęściej używać w kuchni także ze względów zdrowotnych. Poprawia trawienie, reguluje poziom cukru we krwi i wzmacnia wątrobę. Badania wykazały, że ta wyjątkowa przyprawa może też zmniejszać ryzyko demencji i poprawiać pamięć.