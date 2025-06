Angielski pisarz i komik, Hesketh Brough, tworzący pod pseudonimem "Saki", miał powtarzać, że kot jest na tyle domowy, na ile mu to odpowiada . Niektórzy właściciele tych sympatycznych czworonogów decydują się na wypuszczanie swoich kotów bez nadzoru poza dom czy mieszkanie, wychodząc z założenia, że zwierzę powinno mieć swobodę.

Kot pod nieobecność właścicieli wyszedł na parapet znajdujący się po zewnętrznej stronie okna, a to prawdopodobnie się zatrzasnęło, co uniemożliwiło kotu bezpieczny powrót do mieszkania.