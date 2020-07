Gdy z piekarnika bucha aromat tego dania, trudno się doczekać, kiedy będzie gotowe. Wypróbuj koniecznie przepis Tomasza Jakubiaka, szefa kuchni w autorskiej restauracji Gar Jakubiaka.

Zdjęcie Kurczak pieczony z ziemniakami /123RF/PICSEL

Składniki dla: 4 porcje Składniki 12 podudzi, tzw. pałek, z kurczaka

1 łyżka świeżo startego imbiru

1/4 szkl. soku z cytryny

1/4 szkl. soku z pomarańczy

2 łyżki sosu sojowego jasnego

4 łyżki ulubionego miodu

3 ząbki czosnku

1 łyżeczka kolendry

sól

po 1 łyżeczce słodkiej i ostrej papryki w proszku

80 ml czystej wódki

świeży tymianek

1 kg młodych ziemniaków

10 pomidorków cherry

Sposób przygotowania:

1. Podudzia kurczaka umyj, wytrzyj do sucha. Potem posyp je słodką i ostrą papryką oraz kolendrą i solą. Przyprawy dobrze wetrzyj w mięso.



2. Ziemniaki wyszoruj szczoteczką, delikatnie zeskrob skórkę i pokrój na połówki. W miseczce wymieszaj sok z cytryny i sok z pomarańczy. Dodaj sos sojowy, imbir, miód, czosnek przeciśnięty przez praskę oraz wódkę. Wymieszaj. Do tego dołóż ziemniaki, pomidory i mięso. Wstaw do lodówki na kilka godzin, a jeszcze lepiej na noc.



3. Zamarynowane składniki przełóż do brytfanki. Piecz przez 40 minut w temp. 160 st. Przed podaniem posyp danie posiekanym świeżym tymiankiem.