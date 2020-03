Lekkie kartoflanki

Proste przepisy na znaną zupę aż w dziewięciu nowych wersjach! A każda pyszna, lekka i bardzo zdrowa. Spróbuj, a na stałe zagoszczą w twoim menu.

Zdjęcie Kremowa kartoflanka z marchewką i chrzanową śmietanką /123RF/PICSEL

Kremowa kartoflanka z marchewką i chrzanową śmietanką

Czas przyrządzenia: ok. 35 min Składniki dla: 4 porcje Składniki 3 duże bataty (ew. 4 duże zwykłe ziemniaki)

2 pory

2 jabłka

2 marchewki

4 szkl. bulionu

2 łyżki masła

1/2 szkl. soku jabłkowego

2/3 szkl. jogurtu naturalnego

2 łyżki startego chrzanu

sól, pieprz

2-3 suszone pomidory marynowane w oliwie

posiekana natka oraz orzeszki piniowe (ew. słonecznik) do posypania

Sposób przygotowania:

1. Pory opłucz, pokrój. Ziemniaki oraz marchewki obierz, potnij. Jabłka obierz, usuń pestki, miąższ pokrój. Rozgrzej masło, wrzuć pory, smaż 2 min. Dołóż marchewki, ziemniaki oraz jabłka. Smaż 3 min. Zalej bulionem i sokiem. Gotuj 20 min. Przypraw solą i pieprzem. aż warzywa będą miękkie.



Reklama

2. Warzywa wraz z wywarem zmiksuj. Jogurt połącz z chrzanem. Suszone pomidory posiekaj. Zupę rozlej do miseczek. Polej jogurtem z chrzanem. Posyp natką, orzeszkami i pomidorami.

Wersja light

Jeśli jesteś na diecie odchudzającej, jogurt zamień na mleko i zrezygnuj z kalorycznych orzechów. Nie oszczędzaj za to natki pietruszki. To bogate źródło witaminy C i żelaza. Ułatwia też trawienie i poprawi cerę. Aby mieć zawsze pod ręką świeże listki, możesz ją uprawiać na parapecie. Ta mrożona to też dobra alternatywa.



Wersja na odporność

Jeśli chcesz wzmocnić odporność, dodaj ząbek czosnku, a śmietanę zastąp 4 łyżeczkami oliwy z oliwek. Czosnek wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Natomiast oliwa jest bogata w kwasy omega, zmniejszające ryzyko wystąpienia infekcji.