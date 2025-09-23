Lekkostrawna, aksamitna zupa z dyni. Smakuje wybornie
Miłośnicy potraw z dyni właśnie zaczynają celebrować swój ulubiony czas w roku. Dynie to warzywa niezwykle pożywne, smaczne i uniwersalne - można z nich wyczarować mnóstwo smakołyków, zarówno tych wytrawnych jak i deserów. Jednym z najchętniej przygotowywanych jest zupa krem - przyrządzana z dbałością o każdy szczegół, odpowiednio doprawiona smakuje fenomenalnie. Jak zrobić ją w lekkostrawnej wersji, tak, aby nie ucierpiały wrażliwe jelita?
Spis treści:
- Dlaczego warto jeść dynie?
- Kremowa, lekkostrawna zupa z dyni - przepis
Dlaczego warto jeść dynie?
Sezon na dynie trwa od września do listopada. Warzywa te, uwielbiane przez wielu za specyficzny, słodkawy smak i możliwość przyrządzenia na wiele różnych sposobów, będą doskonałym urozmaiceniem jesiennej diety. Są nie tylko pyszne, ale również bardzo pożywne. Dynie to przede wszystkim skarbnica:
- witamin - A, C i E
- minerałów - wapnia, magnezu, selenu, potasu, cynku
- kwasu foliowego
- beta karotenu
- niacyny
- błonnika
- białka
Spożywanie dyni ma wszechstronny, dobroczynny wpływ na zdrowie - wspiera odporność, dba o serce, usprawnia trawienie, działa korzystnie na kondycję skóry, ma działanie przeciwzapalne. Dynie to warzywa niskokaloryczne (około 40 kcal na 100 g), a więc będą świetnym wyborem dla osób odchudzających się. Są też lekkostrawne, pod warunkiem, że przyrządzi się je w odpowiedni sposób - bez dodatku tłustych zawiesin czy ostrych przypraw. Jak zrobić doskonałą w smaku, łagodną zupę krem z dyni, którą pokocha cała rodzina? Przepis jest bardzo prosty.
Kremowa, lekkostrawna zupa z dyni - przepis
Składniki
- 1 średniej wielkości dynia (ok. 1 kg)
- 1 średnia marchewka
- 1 pietruszka
- 1 litr bulionu warzywnego
- papryka słodka sproszkowana - 1 łyżeczka
- 2 ząbki czosnku
- sól i pieprz do smaku
- oliwa z oliwek
- masło klarowane
- świeża natka pietruszki do dekoracji
Sposób przygotowania:
1. Dynię pokrój na mniejsze części, obierz, usuń pestki.
2. Marchewkę i pietruszkę obierz i pokrój w talarki.
3. Wszystkie warzywa umieść w blaszce i skrop oliwą z oliwek.
4. Piecz w 180 st. C około 30 min.
5. W garnku na odrobinie masła klarowanego podsmaż drobno pokrojony czosnek i zalej bulionem. Zagotuj.
6. Dodaj upieczone warzywa, słodką paprykę, odrobinę soli oraz pieprzu, a następnie zmniejsz moc palnika i gotuj na wolnym ogniu przez około 10 minut.
7. Zupę dokładnie zblenduj.
8. Dopraw ewentualnie do smaku. Udekoruj posiekaną natką.
9. Zupę podawaj z dodatkiem uprażonych pestek dyni lub grzanek.
Smacznego!