Spis treści: Dlaczego warto jeść dynie? Kremowa, lekkostrawna zupa z dyni - przepis

Dlaczego warto jeść dynie?

Sezon na dynie trwa od września do listopada. Warzywa te, uwielbiane przez wielu za specyficzny, słodkawy smak i możliwość przyrządzenia na wiele różnych sposobów, będą doskonałym urozmaiceniem jesiennej diety. Są nie tylko pyszne, ale również bardzo pożywne. Dynie to przede wszystkim skarbnica:

witamin - A, C i E

minerałów - wapnia, magnezu, selenu, potasu, cynku

kwasu foliowego

beta karotenu

niacyny

błonnika

białka

Spożywanie dyni ma wszechstronny, dobroczynny wpływ na zdrowie - wspiera odporność, dba o serce, usprawnia trawienie, działa korzystnie na kondycję skóry, ma działanie przeciwzapalne. Dynie to warzywa niskokaloryczne (około 40 kcal na 100 g), a więc będą świetnym wyborem dla osób odchudzających się. Są też lekkostrawne, pod warunkiem, że przyrządzi się je w odpowiedni sposób - bez dodatku tłustych zawiesin czy ostrych przypraw. Jak zrobić doskonałą w smaku, łagodną zupę krem z dyni, którą pokocha cała rodzina? Przepis jest bardzo prosty.

Jeśli do zupy dodasz pieczoną dynię, będzie jeszcze smaczniejsza Federica Fortunat 123RF/PICSEL

Kremowa, lekkostrawna zupa z dyni - przepis

Składniki 1 średniej wielkości dynia (ok. 1 kg)

1 średnia marchewka

1 pietruszka

1 litr bulionu warzywnego

papryka słodka sproszkowana - 1 łyżeczka

2 ząbki czosnku

sól i pieprz do smaku

oliwa z oliwek

masło klarowane

świeża natka pietruszki do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Dynię pokrój na mniejsze części, obierz, usuń pestki.

2. Marchewkę i pietruszkę obierz i pokrój w talarki.

3. Wszystkie warzywa umieść w blaszce i skrop oliwą z oliwek.

4. Piecz w 180 st. C około 30 min.

5. W garnku na odrobinie masła klarowanego podsmaż drobno pokrojony czosnek i zalej bulionem. Zagotuj.

6. Dodaj upieczone warzywa, słodką paprykę, odrobinę soli oraz pieprzu, a następnie zmniejsz moc palnika i gotuj na wolnym ogniu przez około 10 minut.

7. Zupę dokładnie zblenduj.

8. Dopraw ewentualnie do smaku. Udekoruj posiekaną natką.

9. Zupę podawaj z dodatkiem uprażonych pestek dyni lub grzanek.

Smacznego!

