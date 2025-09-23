Lekkostrawna, aksamitna zupa z dyni. Smakuje wybornie

InteriaKobieta Redakcja

Miłośnicy potraw z dyni właśnie zaczynają celebrować swój ulubiony czas w roku. Dynie to warzywa niezwykle pożywne, smaczne i uniwersalne - można z nich wyczarować mnóstwo smakołyków, zarówno tych wytrawnych jak i deserów. Jednym z najchętniej przygotowywanych jest zupa krem - przyrządzana z dbałością o każdy szczegół, odpowiednio doprawiona smakuje fenomenalnie. Jak zrobić ją w lekkostrawnej wersji, tak, aby nie ucierpiały wrażliwe jelita?

Zupa krem z dyni rozgrzewa i syci - jest więc idealna na jesienną porę
Zupa krem z dyni rozgrzewa i syci - jest więc idealna na jesienną porę123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego warto jeść dynie?
  2. Kremowa, lekkostrawna zupa z dyni - przepis

Dlaczego warto jeść dynie?

Sezon na dynie trwa od września do listopada. Warzywa te, uwielbiane przez wielu za specyficzny, słodkawy smak i możliwość przyrządzenia na wiele różnych sposobów, będą doskonałym urozmaiceniem jesiennej diety. Są nie tylko pyszne, ale również bardzo pożywne. Dynie to przede wszystkim skarbnica:

  • witamin - A, C i E
  • minerałów - wapnia, magnezu, selenu, potasu, cynku
  • kwasu foliowego
  • beta karotenu
  • niacyny
  • błonnika
  • białka

Spożywanie dyni ma wszechstronny, dobroczynny wpływ na zdrowie - wspiera odporność, dba o serce, usprawnia trawienie, działa korzystnie na kondycję skóry, ma działanie przeciwzapalne. Dynie to warzywa niskokaloryczne (około 40 kcal na 100 g), a więc będą świetnym wyborem dla osób odchudzających się. Są też lekkostrawne, pod warunkiem, że przyrządzi się je w odpowiedni sposób - bez dodatku tłustych zawiesin czy ostrych przypraw. Jak zrobić doskonałą w smaku, łagodną zupę krem z dyni, którą pokocha cała rodzina? Przepis jest bardzo prosty.

Upieczone plastry dyni oraz frytki z batatów ułożone na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, skórka warzyw lekko zarumieniona, całość apetycznie upieczona w jasnym świetle.
Jeśli do zupy dodasz pieczoną dynię, będzie jeszcze smaczniejsza Federica Fortunat123RF/PICSEL

Kremowa, lekkostrawna zupa z dyni - przepis

Składniki

  • 1 średniej wielkości dynia (ok. 1 kg)
  • 1 średnia marchewka
  • 1 pietruszka
  • 1 litr bulionu warzywnego
  • papryka słodka sproszkowana - 1 łyżeczka
  • 2 ząbki czosnku
  • sól i pieprz do smaku
  • oliwa z oliwek
  • masło klarowane
  • świeża natka pietruszki do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Dynię pokrój na mniejsze części, obierz, usuń pestki.

2. Marchewkę i pietruszkę obierz i pokrój w talarki.

3. Wszystkie warzywa umieść w blaszce i skrop oliwą z oliwek.

4. Piecz w 180 st. C około 30 min.

5. W garnku na odrobinie masła klarowanego podsmaż drobno pokrojony czosnek i zalej bulionem. Zagotuj.

6. Dodaj upieczone warzywa, słodką paprykę, odrobinę soli oraz pieprzu, a następnie zmniejsz moc palnika i gotuj na wolnym ogniu przez około 10 minut.

7. Zupę dokładnie zblenduj.

8. Dopraw ewentualnie do smaku. Udekoruj posiekaną natką.

9. Zupę podawaj z dodatkiem uprażonych pestek dyni lub grzanek.

Smacznego!

"Ewa gotuje": Zupa dyniowa z kurkamiPolsat
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze