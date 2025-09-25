Właściciele działek muszą mieć się na baczności. Za zaniedbanie grozi wysoki mandat

Właściciele nieruchomości oraz działek są odpowiedzialni nie tylko za ogrodzony teren, na którym mieszkają i z którego korzystają, ale także za przylegający do niego chodnik. Nieuprzątnięcie chodnika może skutkować mandatem w wysokości od 500 zł do nawet 5 tys. zł. Prawo mówi bowiem jasno - to właściciel odpowiada za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na takim terenie. Warto mieć na uwadze, że nieuprzątnięte, mokre liście mogą stać się przyczyną poślizgnięcia i wypadku. W efekcie właściciel działki może być zobowiązany do wypłacenia pokrzywdzonemu odszkodowania.

Jesienne porządki na działce 123RF/PICSEL

Niektórzy właściciele wybierają drogę na skróty i postanawiają spalić wszystkie, zalegające na działce odpady zielone. W większości gmin jest to jednak zakazane! Spalanie liści jest bardzo szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego i grozi wysokim mandatem.

Jak pozbyć się więc zielonych odpadów w bezpieczny i zgodny z prawem sposób?

Najbezpieczniejszym, legalnym rozwiązaniem jest przekazanie odpadów zielonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub skorzystanie z systemu odbioru bioodpadów organizowanego przez gminę. Jest jednak jeszcze jedno rozwiązanie.

Najlepszy sposób na pozbycie się zielonych odpadów z działki. Prosty i legalny

Innym, prostym i całkowicie legalnym sposobem na pozbycie się liści jest stworzenie na działce własnego kompostu, czyli naturalnego nawozu. Najlepiej nadadzą się liście:

dębów - rozkładają się szybko i łatwo,

buków - wyglądają na twarde, lecz łatwo się rozkładają,

grabów - szybko powstaje z nich doskonała ziemia liściowa.

Nieźle sprawdzą się także liście klonów i kasztanowców, ale należy je wcześniej rozdrobnić.

WAŻNE: Nie wolno kompostować liści zaatakowanych przez choroby i szkodniki!

Aby przygotować kompost z liści, należy zebrać je wszystkie i umieścić w dużym worku foliowym. Liście powinny być mokre - jeśli nie są, można polać je wodą. Liście można też rozdrobnić za pomocą kosiarki.

Następnie należy włożyć liście do worka, zawiązać go i zrobić kilka otworów, by wpuścić powietrze i zapewnić odprowadzanie wody. Worek trzeba umieścić w ustronnym miejscu i pozostawić na co najmniej siedem miesięcy. Idealnie jeśli liście poleżą tak przez rok.

