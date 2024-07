Delikatnie różowy kolor, charakterystyczny smak i aromat dojrzałych płatków to zalety domowej lemoniady różanej. W przepisie doskonale sprawdzi się róża pomarszczona, która wykazuje podobne właściwości do dzikiej róży. Potrzebny składnik możemy zebrać we własnym ogrodzie, wybrać się na łowy do babci lub kupić w sprawdzonym źródle. Róża pomarszczona to bogate źródło licznych witamin i minerałów. W jej składzie najdziemy m.in.: