Jeśli wychowałeś się na przełomie lat 80. i 90., a z kuchni dobiegał specyficzny zapach , który nie kojarzył się z niezwykle interesującym i przyjemnym doznaniem kulinarnym, to niewykluczone, że procesowi obróbki termicznej w postaci gotowania poddawano właśnie płucka wieprzowe .

I choć już sama nazwa wielu przyprawi o gęsią skórkę, to fakty są następujące: płuckami wieprzowymi często zajadano się w okresie PRL. Niestety niektóre podroby, jak m.in. flaki czy płucka, zniechęcają do ich spałaszowania już na etapie gotowania, ponieważ mamy wówczas do czynienia z niezbyt ładnym aromatem. Jeśli jednak odpowiednio obgotujemy wspomniane podroby, a następnie zgodnie z przepisem je przygotujemy, mogą stanowić kuszący przysmak.