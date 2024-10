Imbir można kupić w większości sklepów w Polsce. Warto się w niego zaopatrzyć, ponieważ obfituje w witaminę C, oraz A, E oraz z grupy B, co z całą pewnością wzmocni nasz organizm przed jesienią. Ta ciekawa roślina uzupełnia także niedobory sodu, fosforu, wapnia, cynku, manganu, żelaza i miedzi, dlatego zawsze warto mieć go pod ręką. Najcenniejszą substancją jest jednak gingerol i to właśnie on sprawia, że imbir ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, więc zasila zaszczytne grono tzw. naturalnych antybiotyków.

Skoro wiemy już, że imbir rewelacyjnie wpływa na odporność i zrzucenie zbędnych kilogramów, czas poznać przepis na imbirowy napar. Jego przygotowanie jest banalne: wystarczy odciąć ok. dwucentymetrowy pasek kłącza, pokroić go w mniejsze kawałki, przerzucić do filiżanki, zalać wrzącą wodą i parzyć pod przykryciem około kwadransa. Prawda, że proste? Jeśli jednak nieco ostry smak naparu imbirowego nie przypada nam do gustu, można go złagodzić, dodając sok z cytryny. To podwójna korzyść, ponieważ dostarczymy naszej miksturze dodatkowej porcji witaminy C.