Miechunka przez większość roku nie zwraca uwagi, ponieważ jest zwykłą płożącą lub pnącą rośliną, która w niektórych ogrodach schowana jest w zakamarkach. Co prawda, latem pojawiają się na niej kwiaty, ale dopiero jesienią, kiedy wytwarza swoje owoce , przykuwa wzrok. Trzeba dodać jeszcze jedno, że jesienne owoce miechunki mają również wiele cennych substancji odżywczych: dla naszego zdrowia są one czasem na wagę złota, więc warto się nimi zainteresować.

Może i miechunka jest niepozorna, ale wcale to nie oznacza, że nie jest cenna dla naszego organizmu. Zawiera szereg kluczowych dla naszego organizmu witamin: z grupy B, C oraz A. Do tego trzeba wspomnieć również pierwiastki, takie jak wapń, fosfor i żelazo. Na tym, oczywiście, nie kończy się skład substancji zawartych w miechunce. To także bogate źródło pektyn, zaliczanych do błonnika pokarmowego, ale najważniejsze są fitosterole. To właśnie te ostatnie zaliczane są przeciwutleniaczy, które są niezwykle ważne dla naszego zdrowia. Przede wszystkim przez fakt, że mogą zminimalizować ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych, opóźniać procesy starzenia się komórek organizmu oraz pomagają pozbyć się nadmiaru toksyn.