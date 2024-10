Superpełnia Księżyca w Baranie, który jest pierwszym znakiem zodiaku to szczególny czas. Symbolizuje nowy początek i nakłania do działania. Energia znaku Barana jest niezwykle intensywna i szybka. Przez co nasze decyzje często mogą być zbyt pochopne. Co nie oznacza, że powinniśmy nie podejmować ryzyka, wręcz przeciwnie. Warto jedynie zastanowić się nad nim chociaż przez chwilę.