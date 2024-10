Jej salon przypomina afrykańską dżunglę. Różne gatunki storczyków kwitną tu przez cały rok, a na cytrynowych drzewkach (choć w warunkach doniczkowych przypominają one raczej krzewy) dojrzewają cytryny. Zofia chętnie częstuje nimi gości - co ciekawe - nie mają w sobie kwaśności, którą znamy z okazów dostępnych na sklepowych półkach. Domowa cytryna jest o wiele łagodniejsza w smaku.

Żółty owoc to niejedyny sukces Zofii w uprawie tropikalnych roślin. W ubiegłym roku udało jej się wyhodować na polskim balkonie - arbuzy. Były co prawda mniejsze niż te dostępne w sklepach, ale słodkie i zdrowe. Nowym wyzwaniem, jakie postawiła przed sobą kobieta, jest domowa uprawa kawy - wiele wskazuje na to, że i ten plan może się ziścić. A nawet jeśli kawowiec nie wyda ziaren, to sam w sobie jest piękną ozdobą pomieszczenia.