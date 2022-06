Makaron z truskawkami. U nas rarytas, tam - konsternacja

Makaron z truskawkami? Dla wielu Polaków to rarytas, jednak nie wszyscy podchodzą do tego połączenia tak optymistycznie. Włosi uważają, że to prawdziwa "zbrodnia" na włoskiej kuchni. Jedna z dyskusji na ten temat odbyła się na Reddicie.

Zdjęcie Makaron z truskawkami to danie lubiane przez wielu Polaków / 123RF/PICSEL