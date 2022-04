Galaretki mięsne a choroba wściekłych krów

Dobra passa i popularność zimnych nóżek została gwałtownie przerwana wraz z wybuchem choroby wściekłych krów. Choć dane naukowe tego nie potwierdziły, społeczeństwo zaczęło przejawiać wówczas niechęć do żelatyny i obawę przed spożywaniem lubianych dań. Po czasie rarytas wraca i coraz częściej pojawia się na stołach w 2022 roku, przeżywając niejako renesans.

Smak i zdrowie

Dziś obok smaku, równie istotnym kryterium doboru produktów do jadłospisu jest ich wartość odżywcza. Świadomość społeczna w zakresie zdrowego żywienia rośnie, coraz więcej osób dba o to, co ląduje na ich talerzach. Nie okazjonalnie, ale codziennie. Weźmy więc pod lupę galaretki mięsne, by zweryfikować czy rarytas lat 80. jest dobrym wyborem.

Galaretka galaretce nierówna

W świecie wysokoprzetworzonej żywności, szukając lepszych wyborów żywieniowych, staramy się redukować spożycie cukru, soli i chemicznych dodatków do żywności. Chcemy jeść zdrowo i smacznie. A to niemałe wyzwanie. Najważniejszą sprawą przy wyborze konkretnego produktu okazuje się nie tylko jego cena, ale przede wszystkim uważne prześledzenie etykiety ze składem. Im krótszy, tym większe prawdopodobieństwo, że decydujemy się na dobry zakup.

Jednak najlepszym i najbezpieczniejszym dla zdrowia wyborem są - niezależnie od roku, dekady czy stulecia - produkty domowej roboty. Własnoręczne przygotowanie "zimnych nóżek" nie jest ani przesadnie skomplikowane, ani szczególnie czasochłonne. Chcesz zjeść porcję zdrowia bez chemicznych dodatków? Zakasuj rękawy i do dzieła. Przepisów znajdziesz bez liku. Dlaczego warto je przygotować? Już wyjaśniamy!

Zdjęcie Wytrawne galaretki sprawdzą się także na imprezowym stole / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News

Korzyści z żelatyny

Do jedzenia galaretek mięsnych zachęcają lekarze, szczególnie reumatolodzy, ortopedzi i chirurdzy. Dlaczego? Galaretki zawierają żelatynę, naturalną substancję pochodzenia zwierzęcego, która ma korzystny wpływ na zdrowie - szczególnie na kondycję kości, stawów, chrząstkę i maź stawową. Czym jest żelatyna?

To białko powstałe w wyniku obróbki termicznej kolagenu pochodzenia zwierzęcego. Kolagen w organizmach zwierząt buduje tkanki, chrząstki stawowe, skórę i kości. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i łatwo przyswaja się w ludzkim organizmie.

Porządna porcja kolagenu

Kolagen jest nam potrzebny i dla zdrowia, i dla urody. Obecny w jadłospisie, wzmacnia odporność i wytrzymałość tkanek na uszkodzenia mechaniczne, a także uelastycznia je. Pomaga w regeneracji skóry, odbudowie naskórka, wzmacnia włosy i paznokcie. Doskonałym "zastrzykiem kolagenu" w diecie jest porcja zimnych nóżek. Sięgnij po nią, gdy:

- masz słabe, łamliwe paznokcie,

- pogorszyła się kondycja twoich włosów,

- skóra zrobiła się szara i pozbawiona blasku, wiotczeje, pojawiają się zmarszczki,

- czujesz pogorszenie ruchomości stawów, bóle, sztywność, obrzęki, pojawia się strzelanie w stawach.

Najlepiej włącz "zimne nóżki" profilaktycznie do diety, zwłaszcza jeśli raźnym krokiem wchodzisz w tak zwaną drugą młodość. Z wiekiem organizm produkuje coraz mniej kolagenu i potrzebuje tak zwanego "zasilania zewnętrznego".

Zdjęcie Zapomniany przez wielu przysmak znowu wraca do łask / MONKPRESS/East News / East News

Galaretki mięsne a aktywność fizyczna

Galaretki mięsne powinny znaleźć też stałe miejsce w jadłospisie osób aktywnych fizycznie. Okazuje się bowiem, że intensywny sport ma niekorzystny wpływ na produkcję kolagenu. Podobnie jest z paleniem tytoniu i dietą, w której jest wysoka zawartość cukru. Problemy z kolagenem mogą wystąpić również u osób, które często korzystają z kąpieli słonecznych oraz przy chorobach autoimmunologicznych.

Galaretki mięsne warto wprowadzić do menu rekonwalescentów i osób po kontuzjach kostno-stawowych. Usprawnią ich regenerację. Galaretki są źródłem glukozaminy, która odgrywa ważną rolę w odbudowie uszkodzonej chrząstki stawowej. Pomogą odzyskać sprawność ruchową.

