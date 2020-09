Jest to rodzaj bardzo aromatycznej sałatki, która może nie wygląda zjawiskowo, ale smakuje wspaniale. Nazwa pochodzi od sposobu przyrządzania, a dokładnie od wymieszania wszystkich produktów.

Zdjęcie Małopolska strząska /123RF/PICSEL

Strząska to wyjątkowa potrawa. Przygotowuje się ją tylko w jednej małopolskiej wsi - w Siedliszowicach. Ze wspomnień najstarszych mieszkańców wsi wynika, że potrawa znana była już w latach 20. XX wieku. Pierwszy spisany przepis pochodzi z rodzinnego zeszytu jednej z tutejszych gospodyń. Bazą tej potrawy są wędliny (boczek i kiełbasa), jajka, starty chrzan i przyprawy, które zalewa się octową marynatą. Początkowo jadano ją raz w roku, na Wielkanoc. Dziś przyrządza się ją przez cały rok.

Składniki 35 dag surowego boczku wędzonego

35 dag kiełbasy wiejskiej

10 jajek

1/2 małego korzenia chrzanu

1/2 szkl. wody

1/4 szkl. octu 10-proc.

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

1. W garnku zagotuj wodę (bez przypraw). Włóż do niej ok. 35 dag surowego boczku wędzonego. Gotuj go przez 35-40 minut. Wyjmij, a gdy wystygnie, pokrój go na kawałki średniej wielkości. Podobnie pokrój kiełbasę wiejską (powinno jej być tyle samo co boczku). Ugotuj na twardo 10 jajek, obierz je, a gdy wystygną, grubo posiekaj.



2. Następnie wszystkie składniki wymieszaj w salaterce. Zetrzyj 1/2 małego korzenia chrzanu (2-3 łyżki). Dodaj go do składników. Wymieszaj i zalej wszystko zalewą z 1/2 szkl. wody i 1/4 szkl. octu 10-proc. Przypraw do smaku solą i pieprzem. Strząskę serwuj np. z pieczywem, najlepiej ciemnym, i kiszonymi ogórkami. Udekoruj.