"Butter bell", czyli dzwon na masło, to oryginalnie ceramiczne lub kamienne naczynie składające się z dwóch części: pojemnika na wodę oraz pokrywki w formie "dzwonu", która się w niej zanurza. Na czym polega fenomen takiego sposobu na przedłużenie trwałości masła i dlaczego tak długo pozostaje miękkie? Sekretem jest brak dostępu powietrza, dzięki czemu nie jełczeje. Wypełniony tłuszczem dzwonek zanurzony jest w cieczy, przez co nie ma dostępu do światła ani powietrza, ale jest w temperaturze pokojowej. W każdej chwili możemy posmarować kromkę bez obawy o nieprzyjemny zapach i smak. Polskie firmy typu Bolesławiec szybko podchwyciły trend i ręcznie malowane innowacyjne maselniczki są już dostępne w ich sklepach. Można je także zamówić na stronach internetowych, wpisując w wyszukiwarkę hasło "wodna maselnica" , "butter bell" albo "dzwon maślany" .

Internet wypełnia się coraz większą ilością filmików tiktokowych i instagramowych, w których Polki testują ten wynalazek i są zachwycone jego prostym i sprytnym działaniem. Przestrzegają jednak, by podczas wypełniania dzwonka masłem dobrze je ubić i "wgnieść" ciasno, inaczej masło będzie wpadać do płynu. Ciekawą propozycją jest także posolenie wody, by masło było lekko słone w smaku, ale to już zależne jest od naszych upodobań. Instagramerki i Tiktokerki przyznają jednogłośnie, że o jełczeniu nie ma mowy przed zużyciem wszystkiego, co pomieści "dzwonek". A mieści, w zależności od modelu, około pół do nawet całej kostki masła. Ten gadżet kosztuje od 60 do nawet 200 zł, ale jest to inwestycja na lata. Ceny wahają się także w zależności od materiału, z którego maselnica będzie wykonana: kamień, ceramika, a nawet drewno. Wybierając kolorową, ręcznie malowaną, będzie także dodatkową ozdobą kuchennego blatu, która z pewnością przykuje wzrok.