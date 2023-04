Ewa Wachowicz już szykuje się do świat wielkanocnych i opublikowała na Instagramie zdjęcie z kajmakowym mazurkiem. Gwiazda podzieliła się z fanami przepisem na to pyszne ciasto, a przy okazji, zebrała mnóstwo komplementów.

Ewa Wachowicz opublikowała przepis na wielkanocny mazurek. Fani komplementują wypiek i gwiazdę

Ewa Wachowicz wrzuciła na Instagram zdjęcie z wielkanocnym mazurkiem i napisała:

Łapcie przepis na Wielkanocny mazurek kajmakowy.

Fani natychmiast zareagowali, zachwycając się wypiekiem i... urodą gwiazdy:

- "Bardzo ładne zdjęcie Pani Ewo", "Smaczny Mazurek od pięknej Pani Ewy", "... super!!! Na pewno znakomity Serdeczności", "Śliczna" - piszą.

Reklama

Jak przygotować wielkanocny wypiek z przepisu Ewy Wachowicz?

Składniki 200 g Mąki ze Smokiem pszennej tortowej typ 450

2 łyżki cukru pudru

1 szczypta soli

1 żółtko

2 łyżki bardzo zimnej wody

100 g zimnego masła

1 białko do sklejenia i posmarowania ciasta

dżem z czarnej porzeczki

1 puszka gotowego kajmaku lub mleka skondensowanego słodzonego

Dekoracja:

prażone migdały i pestki dyni

kandyzowana skórka pomarańczowa.

Przygotowanie:

1. Mąkę przesiać na stolnicę. Dosypać cukier puder i szczyptę soli. Dodać zimne masło i wszystko razem wysiekać. Gdy powstanie kruszonka, dodać 1 żółtko oraz 2 łyżki bardzo zimnej wody i zagnieść ciasto. Schłodzić w lodówce 30 minut lub w zamrażalniku 10 minut.

2. Zimne ciasto rozwałkować i wykroić spód mazurka. Resztę ciasta uformować w wałek i zrobić z niego brzegi mazurka - ciasto najlepiej przykleić białkiem. Dodatkowo białkiem posmarować brzegi, żeby błyszczały po upieczeniu.

Sprawdź też: Farsze do jajek. Proste i smaczne przepisy, które musisz spróbować

3. Spód ciasta nakłuć widelcem, następnie przykryć papierem do pieczenia, obciążyć (specjalnymi kulkami, grochem lub fasolą). Wstawić do piekarnika, nagrzanego do 180 st. C. Piec przez 15 minut, zdjąć obciążenie i upiec na złoty kolor. Po upieczeniu zsunąć z blachy i wystudzić.

4. Na spód ciasta wyłożyć kwaśny dżem – u mnie z czarnej porzeczki, a następnie kajmak /puszkę mleka gotować w wodzie przez 3 godziny na małym ogniu - w ten sposób powstanie kajmak. Udekorować kandyzowaną skórką pomarańczy i uprażonymi migdałami oraz pestkami dyni.

Instagram Post Rozwiń

Smacznego!

Zobacz również: Przepyszna wielkanocna sałatka. Przygotujesz ją w 10 minut!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Makowiec z kratką Polsat