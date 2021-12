Zupa miso: Japoński sposób na długowieczność

Zupa, a dokładniej pasta miso - czyli główny składnik tej potrawy - jest dla Japończyków symbolem zdrowia i najlepszą metodą na długowieczność. Spożywają ją regularnie, nawet kilkukrotnie w ciągu dnia. Popijają nią każdy posiłek. Warto się zainspirować, w końcu średnia wieku w Japonii to aż 83 lata! Jak podają Japończycy, gwarantem długowieczności jest dla nich zrównoważona dieta, a zupa misio stałym elementem jadłospisu. Jak powstaje i co jest jej sekretnym składnikiem?

Podstawowy składnik zupy miso

Zupa miso ma wiele składników. Wśród nich ryby, tofu, wodorosty i warzywa, ale najważniejszym jest pasta miso. Ta powstaje ze sfermentowanych nasion soi połączonych z jęczmieniem lub ryżem, do których dodaje się bakterie szczepu koji. "Koji" w dosłownym tłumaczeniu oznacza ziarenko pokryte kulturą drożdży. Jego ojczyzną jest Japonia.

Aby nie zatracić leczniczych właściwości kluczowego składnika, pastę miso dodaje się do gotowego wywaru. Najlepiej dopiero wtedy, gdy zupa przestygnie i ma nie więcej niż 50 stopni Celsjusza.

Zdjęcie Fermentowane produkty sojowe są bogatsze w błonnik / 123RF/PICSEL

Zupa miso dla lepszego metabolizmu

Dzięki bakteriom koji pasta, a w konsekwencji zupa miso, zyskuje działanie probiotyczne. Sprzyja dobrej pracy jelit, pomaga wzmocnić ich naturalną florę bakteryjną. Przyspiesza usuwanie toksyn, złogów i zbędnych produktów przemiany materii. Koji usprawniają metabolizm tłuszczów, węglowodanów i białek.

Powinny się nią zainteresować szczególnie osoby, które chcą schudnąć i te, których jadłospis zdominowany jest mięsem i innymi produktami odzwierzęcymi, które mają właściwości śluzotwórcze. Zjadane często mogą stać się przyczyną zastojów w narządach wewnętrznych. Enzymy i bakterie dostarczane ze składników zupy miso działają oczyszczająco na trzewia, pomagają usuwać śluz i szkodliwe substancje z narządów. Oczyszczają organizm.

Zupa miso: Składniki odżywcze

Japończycy wiedzą, co dobre. W każdej porcji zupy jest solidna dawka błonnika, witamin i składników mineralnych, szczególnie wapnia, fosforu, potasu, magnezu i żelaza. Miso jest polecana profilaktycznie, a także przy stwierdzonych niedoborach składników odżywczych.

Wysokoprzetworzona dieta, czyli bogata w mięso i inne produkty odzwierzęce, słodycze i wyroby cukiernicze oraz produkty typu fast food, sprzyja zakwaszeniu. Dążąc do homeostazy, organizm używa składników, które pierwotnie miały być przeznaczone do odbudowania krwinek i obsługi procesów życiowych. Dla przywrócenia równowagi kwasowo-zasadowej, ciało ograbia własne komórki z cennych składników odżywczych. To prosta droga do niedoborów.

Zdjęcie Miso to niezwykle aromatyczne danie / materiały prasowe

Zupa miso: Pełnowartościowe białko

Miso jest cennym źródłem białka, nie tylko z ryb, ale też roślinnego. W wyniku połączenia soi ze zbożem (jęczmieniem lub ryżem), powstaje pełnowartościowe białko. To typowa sztuczka, jaką stosują weganie i wegetarianie, by w jednym posiłku zapewnić siebie komplet aminokwasów endogennych.

Soja, nawet długo gotowana, bywa ciężkostrawna, ale nie w zupie miso. Na skutek fermentacji staje się łatwo przyswajalna i nie przysparza sensacji metabolicznych.

Dobrze wprowadzić japoński rytuał popijania posiłków zupą miso. Systematycznie spożywana uzupełni ewentualne niedobory, odżywi komórki i wesprze pracę narządów.

Zupa miso: Korzyści dla zdrowia

Naukowcy wzięli pod lupę ten tradycyjny japoński przysmak. Liczne badania pokazały, że zupa miso ma działanie antybiotyczne. 10-letnia obserwacja prowadzona w Kraju Kwitnącej Wiśni potwierdziła, że jedzona regularnie zupa zmniejsza ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu.

Zupa miso ma niewiele kalorii, Japończycy doceniają jej wpływ na smukłą sylwetkę. Jest cennym wsparciem dla systemu immunologicznego, ma właściwości odtruwające i antynowotworowe. Pomaga zregenerować organizm, zarówno po długotrwałym, wyniszczającym leczeniu, jak i u osób, które nadużywają alkoholu czy nikotyny.

