Gdzie na urlop nad Bałtykiem? Postaw na Mikoszewo

Majówka już za nami, więc najwyższa pora zaplanować wyjazd na wakacje. Wybierasz się nad Bałtyk, ale wolisz uniknąć tłumów i zgiełku typowych kurortów? Zamiast dudnienia dyskoteki, stawiasz na kojący szum fal w miejscu położonym bardziej na uboczu? Mikoszewo, zlokalizowane przy ujściu Wisły do Bałtyku, okaże się strzałem w dziesiątkę.

Miejscowość zachęca nie tylko piaszczystą plażą z łagodnym zejściem do wody. Położona jest na Mierzei Wiślanej, która słynie zarówno z możliwości obserwowania miejsca, w którym Wisła łączy się morzem, jak i bursztynu. To również ciekawe przyrodniczo miejsce. Gdy dodamy do tego położone blisko brzegu Jezioro Mikoszewskie, uzyskamy zakątek, który jest prawdziwym unikatem.

Plaża w Mikoszewie Mariusz Grzelak/REPORTER East News

Czy Mikoszewo jest oblegane?

W porównaniu do popularnych kurortów, takich jak Sopot, Władysławowo, Łeba czy Mielno, Mikoszewo jest znacznie spokojniejsze. Co prawda w sezonie letnim przybywa tu coraz więcej turystów, lecz nawet w szczycie wakacji można bez trudu znaleźć miejsce na plaży tylko dla siebie. Dzięki szerokiej linii brzegowej i otaczającym lasom nie czuje się przytłoczenia sezonowym ruchem. Nadal nie uświadczymy tutaj budek z pamiątkami rozstawionych co kilka metrów, dzięki czemu Mikoszewo jawi się jako autentyczna, nadmorska wieś z duszą.

Ciszy i spokoju można w Mikoszewie oczekiwać nawet w trakcie sezonu wakacyjnego 123RF/PICSEL

Idealny kompromis - spokojnie, ale wszędzie blisko

Wybierając się do Mikoszewa, trzeba wziąć pod uwagę, że centrum miejscowości dzieli od plaż ok. 1,5 km. Chcąc pokonać ten dystans pieszo, czeka nas 20-25 spaceru. Lokalizację samej miejscowości można jednak z pełnym przekonaniem nazwać strategiczną. Z jednej strony jest niezwykle malownicza i spokojna. Jeśli jednak zatęsknimy za bardziej ruchliwymi miejscami lub będziemy chcieli zwyczajnie ruszyć na wycieczkę, w pobliżu położone są bardziej znane Stegna, Jantar, a nieco dalej - Krynica Morska.

Wypad do Mikoszewa to również świetna okazja do odwiedzenia Gdańska. Dojazd samochodem zajmuje ok. pół godziny. To znakomita wiadomość nie tylko pod kątem wizyty w jednym z najpiękniejszych polskich miast, ale również sposób na spędzenie czasu, gdyby pogoda na urlopie nie zachęcała do plażowania.

Atrakcje w Mikoszewie i okolicach

Trasy rowerowe i piesze wśród lasów, wydm i wałów nad Wisłą przypadną do gustu miłośnikom aktywnego wypoczynku. Ciekawą atrakcją jest przeprawa promowa przez Wisłę, która łączy Mikoszewo ze Świbnem. Choć rejs trwa zaledwie kilka minut, może być sporą atrakcją zwłaszcza dla najmłodszych. Przy okazji skraca czas przejazdu, jeśli postanowimy odwiedzać tereny położone nad zachód od Mikoszewa.

Część rezerwatu Mewia Łacha Przemek Swiderski/REPORTER East News

Prawdziwym rajem dla wielbicieli dzikiej przyrody jest Rezerwat Mewia Łacha.

Stanowi dom nie tylko dla mew, rzadkich gatunków rybitw i innych gatunków ptaków, ale zaobserwować można tu także foki. Eksplorując okolice, warto zwrócić uwagę na drewniany dom podcieniowy przy ul. Gdańskiej 68.

Dom podcieniowy w Mikoszewie PIOTR PLACZKOWSKI/REPORTER East News

To XIX-wieczny zabytek, reprezentujący architekturę, jaka w przeszłości była bardzo popularna na Żuławach Wiślanych. Mikoszewo to miejsce spokojne, blisko natury, ale jednocześnie z dobrym dostępem do turystycznych atrakcji.

