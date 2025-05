Jaka pogoda będzie w najbliższych dniach?

W poniedziałek na ogół zachmurzenie duże, a przejaśnienia możliwe jedynie na wschodzie Polski. W wielu regionach przelotnie popada deszcz, natomiast na południowym wschodzie możliwe burze z opadami krupy śnieżnej, wysoko w Tatrach spadnie śnieg - wskazują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na termometrach od 12 st. C do 16 st. C, najchłodniej w kotlinach górskich i miejscami nad morzem - tam od 7 st. C do 11 st. C.

We wtorek na południu i zachodzie okresami pochmurno, ale na pozostałym obszarze kraju powinno być pogodnie. Niewielkie i przelotne opady deszczu możliwe jeszcze na południu Polski. Będzie cieplej niż w poniedziałek, bowiem termometry wskażą od 18 st. C do 21 st. C. Niższe wartości, bo ok. 14 st. prognozowane są nad morzem.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, większe rozpogodzenia możliwe na wschodzie i w centralnej Polsce. Temperatura maksymalna od 18 st. C do 21 st. C, a na Wybrzeżu od 15 st. C do 17 st. C - wskazujeIMGW.

Od czwartku czeka nas niewielkie ochłodzenie i większe zachmurzenie, w wielu miejscach należy się również spodziewać przelotnych opadów deszczu. Najchłodniej będzie nad morzem, tam ok. 11 st. C, ok. 13 st. C na północnym wschodzie kraju, na pozostałym obszarze Polski przeważnie od 16 st. C do 19 st. C. Najwyższa temperatura prognozowana jest na południowym wschodzie, ok. 21 st. C.

W piątek rano na południowym zachodzie mogą wystąpić przygruntowe przymrozki do -2 st. C. Temperatura maksymalna od 11 st. C miejscami nad morzem i na Podhalu, ok. 13 st. C na wschodzie, do 17 st. C na zachodzie kraju - prognozują eksperci z IMGW.

Taki pod względem pogody będzie weekend

W sobotę duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu na wschodzie i nad morzem. Na pozostałym obszarze Polski zdecydowanie mniej chmur, nie powinno też padać. Na termometrach od 11 st. C nad morzem, ok. 15 st. C w centrum, do 18 st. C na zachodzie i południu Polski.

Niedziela z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Nie należy jednak liczyć na ocieplenie, bowiem temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C do 19 st. C. Najchłodniej nad morzem i na Podhalu - tam od 12 st. C do 15 st. C - wynika z prognozy przygotowanej przez IMGW.

