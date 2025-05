Imiona greckie mają swoje korzenie w Grecji, ale są popularne w całej Europie - także w Polsce. Niektóre z nich pochodzą z greckiej mitologii i od razu przywodzą na myśl starożytność - należą do nich na przykład: Atena, Afrodyta, Narcyza, Artemida czy Ariadna. Greckie imiona żeńskie mogą być jednak również całkowicie "zwyczajne" - zobacz, jak wiele imion pochodzi właśnie z tego języka.

Aleksandra to żeńska wersja imienia Aleksander. Pochodzi z języka greckiego od słów: alekso, oznaczającego 'bronić' oraz andros, czyli 'człowiek'. Można więc interpretować je jako "obrończyni ludu". Kobiety o tym imieniu to doskonałe przywódczynie, które pragną niezależności i uwielbiają przygody.

Imię Agnieszka pochodzi od greckiego słowa hagnos i oznacza 'czysta' lub 'święta'. Ma ono głębokie konotacje religijne, a jego znaczenie potęguje dodatkowo liczba świętych o tym imieniu. Agnieszki to kobiety zrównoważone i spokojne, ale nie nudne. Cenią sobie rodzinę i miłość, mają też ogromną duchową siłę.

W Polsce najchętniej nadaje się to imię dziewczynkom urodzonym w województwach: małopolskim oraz śląskim.

Chyba nie ma bardziej kojarzącego się z Grecją imienia niż Helena - pierwsza myśl: Helena Trojańska, która - zgodnie z mitologią - była przyczyną wojny trojańskiej. Prawdopodobnie imię to pochodzi od słowa hele, oznaczającego 'blask'. Heleny to uczuciowe i delikatne kobiety, obdarzone niezwykłym zmysłem estetycznym i miłością do sztuki.