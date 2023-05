Mleko ziemniaczane będzie hitem najbliższych lat? Możesz zrobić je w domu

Kuchnia

Choć na rynku nie brakuje alternatyw dla mleka krowiego, to wszystko wskazuje na to, że ta najnowsza - mleko ziemniaczane będzie kulinarnym hitem najbliższych lat. Mleko z ziemniaków jest zdrowe i ekologiczne - ma najmniejszy ślad węglowy z wszystkich rodzajów mleka roślinnego. To jednak nie jedyne zalety tego napoju!

Zdjęcie Mleko ziemniaczane jest zdrowe i bardzo ekologiczne / 123RF/PICSEL