Każda gospodyni ma swój sprawdzony sposób na to, aby ciasto na pierogi wyszło idealne. Jednym z nich jest dodanie zamiast wody kefiru. Niektórzy dodają także jajko, ale wtedy musimy się liczyć z tym, że ciasto po ugotowaniu będzie już nieco twardsze. Mąka do pierogów (najlepiej typ 450-500) musi być dobrze przesiana. Woda natomiast gorąca (ale nie wrząca), tylko taka nadaje ciastu elastyczności. Niektórzy, podobnie jak siostra Anastazja, dodają do ciasta tłuszcz. To może być odrobina masła, oleju, czy jak w przepisie siostry oliwa. Taki dodatek sprawia, że ciasto będzie miękkie i nie będzie wysychać.