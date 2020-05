Modra kapusta po śląsku

Czerwona kapusta w wersji obiadowej to stary, tradycyjny przepis wywodzący się z wyrazistej kuchni śląskiej. Na Górnym Śląsku na to danie mówi się "modro kapusta", a każda gospodyni ma swoją własną, tajną recepturę, która sprawia, że ów dodatek smakuje rewelacyjnie.

Zdjęcie Kapusta pasuje do ziemniaków i klusek śląskich /123RF/PICSEL

Składniki 1 kg czerwonej kapusty

100 g wędzonego boczku

1 mała cebulka

sól, pieprz

szczypta cukru

ocet do smaku

1. Kapustę drobno szatkujemy. Tak przygotowaną umieszczamy w garnku, zalewamy 4 szklankami wody i gotujemy pod przykryciem ok. 30 min., do miękkości.



2. W czasie, gdy kapusta się gotuje, zabieramy się za boczek - kroimy go i podsmażamy na patelni, wytapiając tłuszcz. W razie potrzeby można dodać dwie łyżki smalcu. Dokładamy pokrojoną w drobną kostkę cebulę, smażymy całość, aż cebula się zrumieni.



3. Ugotowaną kapustę odcedzamy. Łączymy ją z podsmażoną cebulką i boczkiem, skrapiamy octem, dodajemy sól, pieprz i szczyptę cukru, mieszamy.

