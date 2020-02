Nadziewane klopsiki pieczone i duszone w sosie

Smak kuleczek z mielonego mięsa łatwo odmienić, dodając lekki farsz i rezygnując ze smażenia. Przyrządzając je w tej zdrowszej wersji, nie napracujesz się, bo przepisy na takie dania są wyjątkowo proste.

Zdjęcie Pulpeciki z fetą w pomidorach /123RF/PICSEL

Pulpeciki z fetą w pomidorach

Czas przyrządzenia: 20 min + duszenie Składniki dla: 4 porcji Składniki - podstawowe: 60 dag mielonego mięsa z indyka

1 cebula

30 dag fety

2 szkl. gęstego przecieru pomidorowego

2 ząbki czosnku Składniki - przyprawy i dodatki: suszone oregano

słodka i ostra papryka w proszku

3 łyżki ugotowanej kaszy jaglanej

1 jajko

1/2 szkl. bulionu drobiowego

sól, mielony pieprz

Sposób przygotowania:

1. Cebulę i czosnek obierz, posiekaj. Ser pokrój na 12 kawałków. Mielone mięso przełóż do miseczki. Dodaj połowę cebuli i czosnku. Dołóż jajko i ugotowaną kaszę jaglaną (ew. bułkę tartą).



2. Masę przypraw solą, pierzem, słodką i ostrą papryką oraz oregano. Wyrób. Uformuj 12 placuszków. Na każdym połóż kawałek sera. Zlep, formując pulpeciki. Ułóż je na deseczce i włóż do lodówki na 30 minut.



3. W tym czasie zagotuj bulion. Przecier pomidorowy wymieszaj z resztą cebuli i czosnku. Do wrzącego rosołu delikatnie włóż pulpeciki. Poczekaj, aż bulion ponownie zawrze, po czym zredukuj płomień, przykryj pulpeciki i gotuj jeszcze 5-7 minut, delikatnie potrząsając garnkiem, by pulpeciki nie przywarły do dna. Wlej przecier. Sos przypraw do smaku i gotuj dalej przez 10 minut. Podawaj np. z makaronem.

Dobre rady kucharza

Feta ma naturalny słonawy smak. Jeśli jednak wydaje ci się zbyt słona, włóż ją do miseczki i zalej zimną wodą (tak, by była przykryta). Odstaw na 10-15 minut, a smak sera będzie łagodniejszy.

Deseczkę, na której układasz pulpeciki, posmaruj wcześniej zimną wodą. Dzięki temu nie będą do niej przywierały.



Jeśli sos pomidorowy wyszedł zbyt rzadki, łatwo zagęścisz go, dodając ugotowany mały ziemniak. Wcześniej utrzyj go na piure.