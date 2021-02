Nadziewane rogaliki

Jeśli spytasz, jak pachnie dom dzieciństwa, wielu osób odpowie, że właśnie tak, jak te rogaliki!

Składniki szklanka mąki pszennej typ 450

szczypta soli

250 g mielonego chudego twarogu

2 łyżki oleju

2 łyżki miodu

szklanka masy makowej z puszki

garść rodzynek

białko z jednego jajka do posmarowania rogalików

po łyżeczce suchego maku i cukru pudru do posypania

Przygotowanie:

Przesiej mąkę do miski, dodaj mielony twaróg, olej, sól i łyżkę miodu. Wymieszaj składniki i zagnieć gładkie ciasto. Jeśli ciasto będzie się kleić, dodaj odrobinę mąki. Uformuj z ciasta kulę, owiń folią i włóż do lodówki na 20 minut.



Masę makową przełóż do rondelka, dodaj resztę miodu i rodzynki. Gotuj chwilę na małym ogniu, aby odparowała z niej wilgoć.



Wyjmij ciasto z lodówki i rozwałkuj cieniutko (w razie potrzeby podsyp mąką). Pokrój je na 12 trójkątów.



Na dłuższym brzegu każdego trójkąta ułóż trochę masy makowej. Zawiń trójkąty i uformuj z nich rogaliki (wierzchołek trójkąta powinien być na górze).



Rozgrzej piekarnik do 200 st. C. Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Ułóż na niej rogaliki. Możesz roztrzepać białko i posmarować nimi rogaliki, a następnie obsypać makiem wymieszanym z cukrem pudrem. Wstaw do piekarnika, piecz 15 minut.

