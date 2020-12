Najlepsze barszcze wigilijne - wybór smaków

Jedna tradycyjna zupa, wiele odsłon. Barszcz czerwony śliwkowy, fasolowy, warzywny, na zakwasie... Czemu nie? Wszak dobre pomysły można mnożyć w nieskończoność.

Barszcz śliwkowy



Składniki 6 buraków

10-12 suszonych śliwek

1 cytryna

majeranek, tymianek

sól, pieprz

1 łyżka cukru

2 listki laurowe

2 ziarenka ziela angielskiego

1 marchewka

1 pietruszka

kawałek selera

kawałek białej części pora

1 cebula

Seler, pietruszkę, marchewkę i cebulę obieramy, kroimy w kostkę i wrzucamy do garnka z białą częścią pora. Dodajemy ziele angielskie i listki laurowe. Zalewamy dwoma litrami wody i gotujemy pod przykryciem ok. 40 minut, pod koniec gotowania doprawiamy solą, pieprzem, majerankiem oraz tymiankiem.



Buraki myjemy (jeszcze nie obieramy), osuszamy, owijamy folią aluminiową i zapiekamy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez ok. 45 min.



Upieczone buraki pozostawiamy do ostygnięcia. Przestudzone obieramy i ścieramy na dużych oczkach tarki, dodajemy do gotującego się bulionu. Doprowadzamy zupę do wrzenia, zdejmujemy z ognia i odstawiamy na całą noc.



Nazajutrz przecedzamy barszcz (warzywa możemy wykorzystać do świątecznej sałatki), wyjmujemy suszone śliwki, ścieramy je na małych oczkach tarki i dodajemy do barszczu. Barszcz ponownie zagotowujemy, dolewamy sok wyciśnięty z cytryny oraz majeranek, w razie potrzeby doprawiamy jeszcze solą i pieprzem. Podajemy czysty lub z uszkami.



Barszcz fasolowy



Składniki 3 buraki

3-4 ziemniaki

2 marchewki

pietruszka

kawałek selera

kawałek białej części pora

1/2 puszki drobnej fasoli w zalewie

2 ząbki czosnku

2 łyżki octu

sól, pieprz

majeranek, tymianek

nać pietruszki

2-3 ziarenka ziela angielskiego

2 listki laurowe

Marchewki, pietruszkę, seler obieramy i kroimy drobno. Wrzucamy do garnka z pokrojonym kawałkiem białej części pora, listkami laurowymi i ziarenkami ziela angielskiego. Zalewamy dwoma litrami wody, gotujemy ok. 40 min, aż warzywa staną się miękkie. Pod koniec gotowania doprawiamy.



Buraki obieramy, myjemy i ścieramy na tarce o dużych oczkach. Ziemniaki obieramy, myjemy i kroimy w kostkę. Dodajemy warzywa do buliony, lekko solimy i gotujemy, aż ziemniaki staną się miękkie. Wtedy dodajemy osączoną fasolkę, rozgniecione lub pokrojone drobno ząbki czosnku i ocet. Gotujemy jeszcze ok. pięć min, w razie potrzeby doprawiamy całość.



Barszcz warzywny



Składniki 700 g buraków

500 g marchewek

300 g pietruszki

1 seler

1 cebula

2 łyżki suszonych warzyw

1 cytryna

majeranek, tymianek

sól, pieprz

2 listki laurowe

2 ziarenka ziela angielskiego

Warzywa obieramy, myjemy i kroimy w kostkę. Wrzucamy do garnka z listkami laurowymi i ziarenkami ziela angielskiego. Zalewamy 2,5 l wody i gotujemy pod przykryciem na niewielkim ogniu.



Po upływie godziny dodajemy do wywaru sok wyciśnięty z cytryny (w ilościach zgodnych z upodobaniami), doprawiamy całość solą i pieprzem.



Gotujemy zupę jeszcze pięć min., doprawiamy majerankiem i tymiankiem, gotujemy przez kolejne pięć min.

Barszczyk na zakwasie



Składniki 1,5 litra wody

4 buraki

500 ml gotowego zakwasu buraczanego ze szklanej butelki

1 marchewka

1 cebula

2-3 liście laurowe

4 ziarna angielskie

kilka pieczarek

1 jabłko (opcjonalnie)

majeranek

sól, pieprz ziołowy

olej do podsmażenia grzybów

sok z cytryny do smaku

posiekany koperek

W garnku umieszczamy obrane i pokrojone buraki, marchewkę, połówkę cebuli i jabłko, zalewamy 1,5 l wody. Gotujemy wywar ok. 40 minut.

Drugą połowę cebuli i pieczarki oczyszczamy, kroimy bardzo drobno. Podsmażamy na oleju, aż cebula się przyrumieni, doprawiamy solą i pieprzem.



Do wywaru wsypujemy podsmażone pieczarki z cebulą. Gotujemy ok. 15 minut, dolewamy zakwas

buraczany, zagotowujemy zupę, pod koniec gotowania doprawiamy przyprawami i wyciśniętym sokiem z cytryny (w ilości zgodnej z upodobaniami). Gotowy barszczyk posypujemy posiekanym koperkiem.