Cynamonowe ślimaki, kawa z dodatkiem syropu dyniowego i... szarlotka. Te aromatyczne i słodkie pyszności od razu kojarzą się z jesienią . Gdy za oknem zimno i ciemno, weekendy najlepiej spędzić pod kocykiem, przekąszając coś, co da nam komfort i nieziemskie doznania smakowe. Jednak tradycyjna szarlotka może się znudzić. Warto ją "ulepszyć" dodatkiem lekkiej jak chmurka bezy i uwielbianą przez wszystkich kruszonką. Ten przepis jest bardzo prosty do wykonania, bo nie zajmuje dużo czasu i potrzeba tylko podstawowych składników. Z pewnością wzbudzi zachwyt zarówno rodziny jak i gości.

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Przygotowanie: Wszystkie składniki połączyć w podanej kolejności. Zimne masło można siekać nożem. Ciasto wyrabiamy chwilę dłońmi, a po uzyskaniu gładkiej, zwartej tekstury, zawijamy w folię i odstawiamy na pół godziny do lodówki.

Przygotowanie: Obrane jabłka zetrzeć na grubych oczkach tarki, dodać pozostałe składniki, wymieszać, odstawić.

Piekarnik nagrzać do 175 stopni, dużą blaszkę (o wymiarach np. 25 x 35 cm) wysmarować masłem i wyłożyć papierem do pieczenia. Spód wylepić 2/3 ciasta wyjętego z lodówki (pozostałą 1/3 pozostawić w lodówce). Wstawić do piekarnika na 10 min.