Słodka, gotowana marchewka to ulubiony obiadowy dodatek większości dzieci. Ale dorośli też za nią przepadają! Wspaniale komponuje się z różnymi rodzajami mięs i z ziemniakami.

Zdjęcie Znika z obiadowych talerzy jako pierwsza! /123RF/PICSEL

Składniki 1 kg marchewek

2-3 łyżki masła

1 łyżka mąki

1 płaska łyżeczka soli

1. Marchewki obieramy, myjemy i kroimy w niedużą kostkę.

2. Pokrojone warzywa umieszczamy w garnku, dokładamy masło i zalewamy szklanką zimnej wody.



3. Gotujemy całość pod przykryciem na małym ogniu, co jakiś czas mieszając.



4. Po upływie ok. 30 min., gdy marchewka zmięknie, wsypujemy sól. Gotujemy jeszcze ok. 15 min. Pod koniec gotowania dodajemy łyżkę mąki, mieszamy. Podajemy ciepłe.