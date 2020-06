Drobiowe nuggetsy, czyli kawałki mięsa z kurczaka w panierce, kojarzą się przede wszystkim z fast foodem, ale ich wersja domowa to pożywny i wartościowy posiłek, który doskonale nadaje się na obiad.

Zdjęcie Dzieci je po prostu uwielbiają! /INTERIA.PL

Składniki 1 podwójna pierś z kurczaka

1 szklanka mleka 3,2 proc.

1 jajko

1/2 szklanki mąki

150 g śniadaniowych płatków kukurydzianych

oliwa

przyprawa do drobiu

sól, pieprz, kurkuma, curry

1. Pierś z kurczaka oczyszczamy, osuszamy, kroimy na niewielkie kawałki, posypujemy solą i pieprzem.



2. Płatki kruszymy w opakowaniu lub przekładamy do wysokiego naczynia i bardzo lekko blendujemy (powinny być rozdrobnione, ale nie sproszkowane).



3. Jajko, mleko, mąkę i przyprawy łączymy w osobnej miseczce, aż powstanie jednolita masa.



4. Kawałki kurczaka zanurzamy w powstałej masie pilnując, by pokryły się nią równomiernie. Następnie panierujemy je w płatkach kukurydzianych i na koniec skrapiamy lekko oliwą.



5. Blachę wykładamy papierem do pieczenia, umieszczamy na niej nuggetsy, zapiekamy ok. 15 minut w temperaturze 200 stopni.