Obiady wielkanocne dla leniwych i początkujących

Mimo panującej sytuacji święta zbliżają się wielkimi krokami. Do tej pory śniadanie i obiad w wielkanocną niedzielę jedliście u rodziców. Jednak w tym roku musisz wspiąć się na wyżyny kulinarnych umiejętności i świąteczne dania przygotować samodzielnie.

Zdjęcie Biała kiełbasa na wielkanocnym stole to kulinarny pewniak /123RF/PICSEL

Podstawa: zakupy

Bieżąca sytuacja epidemiologiczna wymaga od nas wychodzenia z domu jak najrzadziej. W obliczu takiego stanu rzeczy zakupy powinny być jak najbardziej przemyślane. Warto zrobić zapasy, które pozwolą nam nie odwiedzać sklepu przynajmniej przez tydzień.



Reklama

Wychodzisz do supermarketu? Miej na uwadze, że są grupy społeczne, które domu nie powinny opuszczać w ogóle. Mimo wprowadzenia specjalnych godzin dla seniorów, wyjście do dużej grupy ludzi wciąż wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego zastanów się, czy ktoś z twoich starszych sąsiadów nie ucieszy się z pomocy w zrobieniu zakupów.

Co warto mieć w spiżarni, aby móc zrobić prosty obiad? Przede wszystkim skup się na produktach w puszkach oraz suchych. Wszelkiego rodzaju strączki (fasola, groch, ciecierzyca) to podstawa do wielu prostych dań. Zaopatrz się także w makaron, ryż i kilka rodzajów kasz.



Jeżeli jesz mięso - kup dużą porcję, która może być podstawą kilku obiadów oraz dodatkiem do kanapek. Zamiast kawałka pieczeni możesz także kupić białą kiełbasę.



Postaw na dania jednogarnkowe

Sałatki, jajka faszerowane, makowiec i sernik. A to tylko część potraw na uroczyste dni. Przygotowanie świątecznych dań zawsze wyczerpywało twoje siły do zera? W tym roku możesz ograniczyć stanie w kuchni do niezbędnego minimum i wylegiwać się na kanapie. Święta spędzisz tylko z domownikami.



Co podać na obiad, jeżeli wolisz leniuchować? Postaw na dania jednogarnkowe! Ich przygotowanie jest proste, zwykle nie musisz stać nad kuchenką i pilnować patelni i garnków.

Dobrym pomysłem na świąteczny obiad z pewnością będzie gulasz. Łopatkę wieprzową podsmaż na patelni. Do osobnego garnka wrzuć boczek (pokrojony w kostkę), cebulę, marchewkę (talarki) i paprykę (cienkie paski). Wszystko przesmaż z przyprawami (słodka i ostra papryka, sól, pieprz), a gdy zmięknie dodaj podsmażone mięso. Całość zalej bulionem, tak aby dokładnie przykrył wszystkie składniki. Po 1,5 godziny (mięso powinno być miękkie) dopraw koncentratem pomidorowym. Danie możesz podawać z ziemniakami lub ryżem. Z pewnością starczy na kilka dni - obiad masz z głowy!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wieprzowy gulasz z papryką Interia Kulinaria

Nie jesz mięsa? Możesz przygotować gulasz z wędzonym tofu lub całkiem inną potrawę. Wegańskie curry to idealny posiłek, żeby przekonać rodzinę do nowych smaków. I robi się praktycznie samo! Cebulę przesmaż w garnku z przyprawą curry, posiekanym imbirem, czosnkiem i papryczką chili. Następnie dodaj suchą soczewicę oraz puszkę pomidorów. Ulubione warzywa (cukinia, bataty, ziemniaki) pokrój w kostkę i wrzuć do garnka z soczewicą. Całość zalej bulionem i mlekiem kokosowym. Gotuj 30 minut, podawaj z ryżem.

Wykorzystaj piekarnik

Uważasz, że jesteś kulinarnym amatorem i boisz się przygotowywać obiad? Postaw na zapiekanki. Ich przygotowanie zazwyczaj jest proste, więc poradzi sobie z nimi nawet najbardziej początkujący kucharz.



Wielkanoc nieodłącznie kojarzy się z białą kiełbasą. Na obiad możesz więc podać... Białą kiełbasę zapiekaną w piwie oraz posiekanej cebuli. Do drugiego naczynia żaroodpornego możesz włożyć ziemniaki oraz czosnek, zostanie więc tylko przygotowanie prostej surówki. Jeżeli zależy ci na obiedzie na kilka dni - do naczynia włóż więcej kiełbasy i ziemniaków, tego rodzaju dania na następny dzień mogą smakować nawet lepiej, niż tuż po przyrządzeniu.