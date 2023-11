Spis treści: 01 Jakie przyprawy do kapuśniaku?

02 Zakupy przed gotowaniem

03 Przepis na sycący kapuśniak

Jakie przyprawy do kapuśniaku?

Gęsty od dodatków, aromatyczny i gładko rozlewający się po żołądku kapuśniak możemy przygotować zarówno na bazie kiszonej, jak i świeżej kapusty. Pierwsza wersja jest nieco bardziej tradycyjna, dlatego osoby decydujące się na gotowanie alternatywnej opcji zastanawiają się nad odpowiednim doborem przypraw. Efekt smakowy zależy przede wszystkim od fantazji kucharza.

Warto jednak mieć na uwadze, że słodka kapusta nadaje zupie o wiele łagodniejszy i mniej wyrazisty posmak. Skomponowanie przypraw do kapuśniaku ze słodkiej kapusty ma na celu podbicie smaku mięsa oraz warzyw użytych podczas gotowania. Obowiązkowo w daniu powinny znaleźć się liście laurowe, ziele angielskie, kminek czy świeży koperek. Część przepisów doradza także wykorzystanie cząbru, ostrej mielonej papryki, a nawet pokrojonego w kostkę pomidora lub przecieru.

Zakupy przed gotowaniem

Krótkie, chłodne, wietrzne oraz deszczowe jesienne dni zachęcają nas do sięgania po rozgrzewające potrawy. Prym wśród idealnych na tę porę roku przepisów wiedzie kapuśniak. To nie tylko danie bardzo sycące, ale przede wszystkim ekonomiczne. Odrobina wysiłku skutkuje garnkiem pełnym zupy, którą bez przeszkód można zajadać się kilka dni. Co ważne, danie na bazie kapusty wspiera organizm w oczyszczaniu się z toksyn, a także wzmacnia naturalną odporność.

Składniki ½ główki białej kapusty

1,5 l wody

500 g żeberek wieprzowych

1 średnia marchewka

3 ziemniaki

1 pietruszka

1/3 selera

1 niewielki por (biała i jasnozielona część)

1 średnia cebula

2 liście laurowe

3 ziarna ziela angielskiego

1 łyżka suszonego majeranku i kminku

sól i pieprz do smaku

2 łyżki posiekanego koperku

3 łyżki masła

1 łyżka mąki

Przepis na sycący kapuśniak

Kapustę pozbawiamy brzydkich, obitych i nadgryzionych liści, a następnie drobno szatkujemy, oprószamy solą i pozostawiamy do czasu, aż puści sok. W dużym garnku umieszczamy żeberka, liście laurowe oraz ziele angielskie. Całość zalewamy wrzątkiem, doprowadzamy do ponownego zagotowania i gotujemy przez ok. 30 minut na niewielkim ogniu. Kolejny krok polega na obraniu oraz pokrojeniu marchewki, selera oraz pora w mniejsze kawałki. Cebulę w łupinie opalamy nad ogniem, a następnie całą włoszczyznę wrzucamy do wywaru i gotujemy jeszcze 25-30 minut. Po upływie wyznaczonego czasu warzywa oraz mięso wyciągamy, rozdrabniamy je na desce i ponownie wrzucamy do wywaru. Możemy także pominąć ten krok i wykorzystać składniki do sałatki, pierogów lub pasztetu. Obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki dorzucamy do garnka razem z kapustą oraz zebranym w niej sokiem. Zupę doprawiamy solą, pieprzem, kminkiem oraz majerankiem. Gotujemy ok. 15-20 minut, do momentu zmięknięcia ziemniaków. W niewielkim rondelku rozpuszczamy masło, dodajemy łyżkę mąki, przesmażamy 3 minuty i dolewamy 1 chochlę wywaru. Tak przygotowaną zasmażkę dodajemy do kapuśniaku i ponownie doprowadzamy do wrzenia. Gotowy kapuśniak podajemy obficie posypany natką pietruszki i koperkiem. Smacznego!

