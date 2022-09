Smaczny, rozgrzewający, zdrowy. Taki kapuśniak serwuje gościom Ewa Wachowicz

Kuchnia

Dołącz do nas:

Zimno? Najlepiej rozgrzać się smaczną zupą. Tylko na którą się zdecydować? Nic tak nie zadziała, jak dobrze przygotowany kapuśniak. Nie dość, że będziemy czuć się najedzeni, to od razu zrobi nam się cieplej. To również świetna propozycja dla tych, którzy właśnie walczą z przeziębieniem. Kapuśniak to także jedna z ulubionych jesiennych zup Ewy Wachowicz. Jak przygotowuje ją znana restauratorka? Oto receptura.

Zdjęcie Kapuśniak - pożywna i bardzo sycąca zupa / 123RF/PICSEL