Oryginalne pomysły na pyszne weki

Przełom sierpnia i września to idealny czas na robienie weków. Oczywistym wyborem są ogórki, grzyby czy papryka, równie chętnie sięgamy po sezonowe owoce, jak śliwki czy gruszki. Warto jednak ten popularny repertuar wzbogacić o mało popularne, a równie pyszne pozycje.

Zdjęcie Marynaty pozwolą nam się cieszyć smakami lata przez cały rok /123RF/PICSEL

Zasoby naszych spiżarni może urozmaicić np. zielona fasolka szparagowa w marynacie. Jej przygotowanie jest bardzo proste. Ugotowaną fasolkę zanurzamy w solance z dodatkiem koperku, kawałkami czosnku, nasionami czosnku i gorczycy. Potem wkładamy to do słoików i gotujemy.

Reklama

Do słoików może również trafić cukinia w nietypowym wydaniu. Olia Hercules, autorka książek kulinarnych, zdradza swój sposób na przełamanie jesiennej, kulinarnej rutyny, powiewem letnich smaków.

- Starte lub bardzo cienko pokrojone cukinie dodaję do karmelizowanej cebulki, całość duszę na wolnym ogniu, aż zmieni się w pastę. Potem wkładam do słoików z odrobiną oleju, wekuję, następnie dodaję je do sosów do makaronu, gulaszu lub jako pasta do chleba - instruuje.

Sposobem na zachowanie odrobiny lata może być również pomysł na marynowane jagody z dodatkiem cynamonu, który wydobywa ich słodycz, przełamanego octem, co czyni z nich doskonały dodatek zarówno do dań słodkich jak i wytrawnych.

Sześć magicznych ziół, które warto mieć zawsze w domu 1 / 6 Odstrasza mole, komary, a nawet kleszcze. Nasze babcie leczyły nim wszawicę, świerzb i problemy trawienne, zwalczały nim również pasożyty. Do momentu, gdy okazało się, że wrotycz, bo o nim mowa, ma w składzie silnie toksyczną substancję - tujon. Od tego momentu lekarze zaczęli odradzać spożywanie wrotyczu, z powodzeniem możemy stosować go jednak zewnętrznie! Wrotycz wydziela mocny, charakterystyczny zapach, przypominający zapach kamfory - skutecznie odstrasza więc muchy, komary, mole, kleszcze i inne owady, uprzykrzające nam życie. Zioło należy rozdrobnić, natrzeć nim skórę i... naturalny odstraszacz owadów gotowy! Wrotycz można również zaparzyć, wystudzić i spryskać nim ciało. Ze względu na jego mocne antybakteryjne właściwości stosować go można również przeciw wszom, nużeńcom i świerzbowcom. Wrotycz skutecznie odstrasza mole - warto więc podzielić zebrany na łące bukiet na małe wiązanki i umieścić je na półkach w garderobie. Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

Do przygotowania tej marynaty potrzebujemy szklankę octu, 1/3 łyżeczki cukru, 1,5 łyżeczki soli, laskę cynamonu oraz 1,5 łyżeczki ziaren czarnego pieprzu. Wszystkie składniki mieszamy i gotujemy na wolnym ogniu w rondlu. Tak przygotowaną marynatą zalewamy włożone do słoiczków jagody.

Innym ciekawym daniem jest marynowany ananas, który może stanowić przekąskę lub dodatek do egzotycznych dań lub kanapek. Kawałki ananasa wkładamy do słoików i zalewamy marynatą przygotowaną z wody, cukru i octu ryżowego. Do słoika wrzucamy liście kolendry i kawałki ostrej papryczki jalapeno.

Pozostając przy owocowych przetworach, doskonałym składnikiem do ich przygotowania jest też mango. Chcąc zachować jego słodycz, możemy przygotować z niego mus lub zawekować jego kawałki w zalewie octowej z dodatkiem odrobiny cukru.