Mąkę pszenną, drożdże, cukier oraz sól wsypujemy do czystej miski, a następnie mieszamy. W osobnym naczyniu łączymy ze sobą jajko, olej oraz wodę. Do suchych składników dolewamy mokre i krótko mieszamy, po czym przechodzimy do wyrabiania ręcznego, za pomocą miksera lub w specjalnej maszynce do pieczenia chleba. Ciasto powinno utworzyć zbitą, gładką i lśniącą kulę. Kiedy uzyskamy taki efekt, przykrywamy je ściereczką i odstawiamy w suche oraz ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 2 godziny. Po upływie wyznaczonego czasu ciasto odgazowujemy, przebijając wierzchnią warstwę palcami. W kolejnym kroku wykładamy na stolnicę oprószoną mąką. Krótko zagniatamy ciasto, a następnie formujemy z niego wałek i kroimy na 10-12 kawałków. Z każdej części formujemy niewielką kulkę. Po ukształtowaniu wszystkich bułeczek przenosimy je na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, przykrywamy czystą ściereczką i pozostawiamy na 30-35 minut do ponownego wyrośnięcia. Na wyrośniętych bułkach wykonujemy 5 nacięć nożem. W efekcie powinniśmy uzyskać krzyżujące się ze sobą linie. Tak przygotowane bułeczki wkładamy do piekarnika nagrzanego do 220 st. C (grzanie góra-dół) i pieczemy przez 15-20 minut. Gotowe kajzerki podajemy lekko przestudzone z ulubionymi dodatkami. Smacznego!