Choć rosną na jednym z najwyższych drzew w puszczy amazońskiej, zwanym orzesznicą brazylijską lub wyniosłą , i przybywają do nas z odległych zakątków świata, znalezienie ich na sklepowych półkach nie jest obecnie żadnym problemem. Zapoznanie się z nimi warto zacząć od informacji, że orzechy brazylijskie tak naprawdę pod kątem botanicznym zaliczają się do nasion.

Nie tylko ludzie należą do grona ich fanów. W ich ojczyźnie zajadają się nimi aguti — niewielkie gryzonie. Przepadają za orzechami tak bardzo, że niejednokrotnie zakupują je w ziemi, tworząc smakowite zapasy. Niestety, z pamięcią u nich nie najlepiej i nie zawsze są w stanie powrócić do swojej skrytki. W ten sposób jednak kolejne drzewo ma szansę na wykiełkowanie.

Zaledwie kilka sztuk dziennie wystarczy, by wzbogacić swój jadłospis o niezbędne składniki odżywcze. Orzechy brazylijskie dodawać można do głównych posiłków lub traktować jako przekąskę. Znane są z korzystnego wpływu na pracę mózgu, układu krążenia oraz układu odpornościowego. Nie wszyscy jednak utożsamiają je z produktem wspierającym jelita, proces odchudzania, a także tarczycę. Czas rozszerzyć swoje żywieniowe horyzonty. Ile orzechów brazylijskich dziennie zjadać, by korzystać z ich potencjału? Specjaliści wskazują, że optymalna ilość to 30 g, co odpowiada pięciu-siedmiu sztukom.