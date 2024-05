Stosowana na czczo poprawia trawienie i wpływa na wygląd skóry. Jedna łyżka wystarczy

Opracowanie Tomasz Kromp

Oliwa, określana nieraz mianem "płynnego złota" to olej produkowany z oliwek. Ów produkt wykazuje mnóstwo drogocennych właściwości, które mogą przyczynić się do poprawy zdrowia. Na co pomaga picie oliwy, jaką oliwę wybrać i czy olej z oliwek można spożywać bez ograniczeń? Wyjaśniamy.