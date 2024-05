Jak wyglądać młodo w wieku 50 lat? Trzymaj się kilku zasad

Utrata elastyczności, zmarszczki, opadające rysy i przebarwienia to naturalne oznaki starzenia się skóry. Chociaż sam proces starzenia rozpoczyna się znacznie wcześniej, to przybiera na sile po pięćdziesiątym roku życia. Nie oznacza to jednak, że nie możemy go spowolnić, aby dłużej cieszyć się piękną cerą i młodszym wyglądem. Jakich składników aktywnych szukać w kosmetykach dla skóry dojrzałej i jakie zabiegi dla tego typu cery oferują gabinety kosmetyczne?