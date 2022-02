Spis treści: 01 Szybkie bułki śniadaniowe

02 Bułeczki maślane

03 Najlepsze bułki grahamki

Szybkie bułki śniadaniowe

Szybkie bułki śniadaniowe są chrupiące i dziecinnie proste, z przepisu wyjdzie około 12 sztuk dużych bułek pszennych.

Zdjęcie Pyszne, domowe bułki pszenne / INTERIA.PL

Szybkie bułki śniadaniowe - składniki

7 g suchych drożdży

1 łyżeczka cukru

400 g mąki pszennej najlepiej typ. 550

1 szklanka ciepłej wody (250 ml)

łyżka oliwy z oliwek

1 łyżeczka soli

3 łyżki mleka do posmarowania bułek

Dowolne ziarna (np. dynia, słonecznik)

Szybkie bułki śniadaniowe - sposób wykonania

Drożdże wymieszaj z cukrem i 3 łyżkami wody, zostaw na 15 minut, dodaj mąkę, pozostałą wodę, oliwę, sól i ręcznie lub mikserem zagnieć elastyczne, gładkie ciasto, odstaw w naczyniu przykrytym ściereczką w ciepłe miejsce na 45 minut, do wyrośnięcia.

Wyrośnięte ciasto wyrabiaj na stolnicy kilka minut a następnie podziel na 12 równych części, formując lekko spłaszczone kulki, ułóż w odstępach (bułki urosną) na blaszce z wyposażenia piekarnika, wyłożonej papierem do pieczenia. Odstaw przykryte ściereczką na 20 minut, w tym czasie piekarnik rozgrzej do 250 stopni Celsjusza.

Napuszone bułki pszenne posmaruj mlekiem i posyp ziarnami, piecz w nagrzanym do 250 stopni Celsjusza piekarniku przez około 15 minut, aż będą rumiane i chrupiące.

Bułeczki maślane

Miłośników słodkich śniadań na pewno zachwyci pomysł na puszyste, mięciutkie bułeczki maślane. Ich przygotowanie wymaga dosłownie kilku podstawowych składników. Bułeczki maślane z tego przepisu to 10 sztuk czystej przyjemności dla małych i dużych - doskonale smakują z domową konfiturą, twarogiem lub miodem.

Zdjęcie Bułeczki maślane to świetna opcja dla fanów słodkich śniadań / INTERIA.PL

Proste bułeczki maślane - składniki

125 ml ciepłego mleka

2 szklanki mąki pszennej typ 550

7g g suchych drożdży

3 łyżki cukru

2 żółtka

40 g miękkiego masła

0.5 łyżeczki soli

1 łyżka oleju

2 łyżki maku do posypania

rozpuszczone masło do posmarowania bułeczek

Proste bułeczki maślane - sposób wykonania

Drożdże wymieszaj z cukrem i 3 łyżkami mleka, zostaw na 15 minut, dodaj mąkę, pozostałe mleko, żółtka, miękkie masło, sól, olej i ręcznie lub mikserem zagnieć elastyczne, gładkie ciasto, odstaw w naczyniu przykrytym ściereczką w ciepłe miejsce na 60 minut, do wyrośnięcia i podwojenia objętości.

Wyrośnięte ciasto wyrabiaj na stolnicy kilka minut a następnie podziel na 10 równych części, formując bułeczki, ułóż w odstępach (bułki urosną) na blaszce z wyposażenia piekarnika, wyłożonej papierem do pieczenia. Odstaw przykryte ściereczką na 20 minut, w tym czasie piekarnik rozgrzej do 180 stopni Celsjusza.

Napuszone bułeczki maślane posmaruj masłem i posyp makiem, piecz w nagrzanym do 180 stopni Celsjusza piekarniku przez około 20 minut, aż się zarumienią.

Czytaj także: Jak zrobić idealne ciasto drożdżowe?



Najlepsze bułki grahamki

Bułki grahamki to pyszne pieczywo z dodatkiem mąki razowej. Te z naszego przepisu są delikatne i puszyste, idealne dla osób, które poszukują zdrowszych alternatyw śniadaniowych. Z podanych składników zrobicie około 12 pysznych grahamek.

Zdjęcie Pyszne, chrupiące bułki można przygotować samemu. To proste! / 123RF/PICSEL

Najlepsze bułki grahamki - składniki

380 g mąki pszennej razowej typ 2000

120 g mąki pszennej typ 550

1 łyżka cukru

7 g drożdży suchych

1 łyżeczka soli

1,5 szklanki ciepłego mleka (375 ml)

2 łyżki oleju

Najlepsze bułki grahamki - sposób wykonania

Drożdże wymieszaj z cukrem i 3 łyżkami mleka, zostaw na 15 minut, dodaj obie mąki, pozostałe mleko, sól, olej i ręcznie lub mikserem zagnieć elastyczne, gładkie ciasto, odstaw w naczyniu przykrytym ściereczką w ciepłe miejsce na 45 minut, do wyrośnięcia i podwojenia objętości.

Wyrośnięte ciasto wyrabiaj na stolnicy kilka minut a następnie podziel na 10 równych części, formując bułeczki, ułóż w odstępach (bułki urosną) na blaszce z wyposażenia piekarnika, wyłożonej papierem do pieczenia. Odstaw przykryte ściereczką do napuszenia na 20 minut, w tym czasie piekarnik rozgrzej do 200 stopni Celsjusza.

Napuszone bułki posmaruj zimną wodą, piecz w nagrzanym do 200 stopni Celsjusza piekarniku przez około 25-30 minut, aż będą rumiane i chrupiące.

