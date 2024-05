Kiedy stosować nawozy do hortensji?

Nawożenie hortensji nie jest zabiegiem skomplikowanym, jednak bez przestrzegania kilku podstawowych zasad możemy zaszkodzić wypielęgnowanej roślinie. Stosowanie odpowiednich preparatów warto zacząć już po zimie, a najlepiej na przełomie marca i kwietnia. Od tych miesięcy niezbędne będzie zasilanie rośliny regularnie przez cały okres wegetacyjny. Doświadczeni ogrodnicy wskazują, że to właśnie wiosną i latem przypada czas intensywnego wzrostu hortensji.

W tym okresie doradza się stosowanie nawozów 1-2 razy w miesiącu. Hortensja do prawidłowego wzrostu potrzebuje preparatów bogatych w azot. To właśnie ten pierwiastek pobudza roślinę do rozwoju. Należy jednak pamiętać, by zaprzestać jego stosowania najpóźniej w sierpniu. Od tego momentu roślina zyska sporo czasy na przygotowanie się do zimy. Wyspecjalizowani opiekunowie roślin podkreślają, że wcale nie musimy sięgać po drogie preparaty sklepowe. Równie dobrze sprawdzą się własnoręcznie przygotowane odżywki. Jakie składniki warto zgromadzić?

Bananowy nawóz do hortensji

Pełnią wiosny całkowicie zapominamy o długiej i mroźnej zimie. To idealny moment na zastosowanie odżywczego nawozu do hortensji. Sklepy i centra ogrodnicze oferują spory wybór licznych produktów, m.in. obornik, kompost, biohumus czy zasilacz organiczny. Jeśli nie jesteśmy pewni, co najlepiej sprawdzi się do hortensji, skorzystajmy z rady doświadczonych ogrodników.

Jak wykorzystać banany w pielęgnacji hortensji? 123RF/PICSEL

Nauczeni latami praktyki, doradzają zakopanie pod hortensjami skórek z bananów. Ten banalny patent dostarcza roślinie cennych składników odżywczych, dzięki którym stale może zaspokajać swoje zapotrzebowanie. Alternatywny sposób zakłada wysuszenie w piekarniku resztek bananów, rozdrobnienie ich w blenderze, a następnie szczodre rozsypanie wokół rośliny.

Gnojówka z bananów do podlewania hortensji

Skórki z bananów wykorzystamy do wzmocnienia hortensji w jeszcze jeden ciekawy sposób. Resztki owocu posłużą nam do przygotowania odżywczej gnojówki. Jak przyrządzić taki preparat? Zaczynamy od zgromadzenia kilku lub kilkunastu skórek, które następnie kroimy na niewielkie kawałki i umieszczamy w beczce. Główny składnik zalewamy przefiltrowaną wodą i odstawiamy na dwa tygodnie. Pamiętajmy, by co 2-3 dni przemieszać miksturę. Po upływie wyznaczonego czasu rozcieńczamy nawóz z wodą, zachowując proporcje 1:10 i przechodzimy do podlewania posadzonych w ogrodzie hortensji.

Odżywka do rośliny z płatków owsianych

Kolejnym domowym preparatem, który nie tylko dostarcza hortensjom potrzebnych składników odżywczych, ale dodatkowo poprawia jakość gleby, jest woda owsiana. Do jej przygotowania potrzebujemy jedynie trzech składników. Wystarczy, że w dużej misce lub miednicy wymieszamy ze sobą jedną łyżkę biohumusu, jedną łyżkę płatków owsianych oraz litr deszczówki lub przefiltrowanej wody.

Po dokładnym wymieszaniu składników przykrywamy je ściereczką i pozostawiamy na całą noc. Co ważne, gotowej mikstury nie musimy dodatkowo rozcieńczać wodą. Wystarczy, że przelejemy wodę owsianą do konewki i zabierzemy się za podlewanie. Z podanej porcji składników uzyskamy nawóz dla jednego średniej wielkości krzewu hortensji. Jeśli chcemy uzyskać jak najlepsze efekty i cieszyć oczy bujnie rosnącą i kwitnącą rośliną, pamiętajmy o stosowaniu odżywki co ok. 10 dni.

