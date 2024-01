Zaczynamy od wyrobienia ciasta parzonego. W tym celu przesiewamy mąkę do miski, a do garnka wlewamy wodę, dodajemy masło i szczyptę soli. Składniki zagotowujemy, cały czas mieszając i pilnując, by masło całkowicie się rozpuściło. Do gorących składników wsypujemy całą mąkę i szybko mieszamy za pomocą drewnianej łyżki. W efekcie powinniśmy otrzymać jednolitą masę, którą podgrzewamy na niewielkiej mocy palnika do momentu, aż zacznie ładnie odchodzić od ścianek naczynia. Ciasto parzone przekładamy do miski i pozostawiamy do przestygnięcia. Do lekko ciepłego ciasta dodajemy po jednym jajku i dokładnie miksujemy. Arkusz papieru do pieczenia tniemy na kwadraty o wymiarach 8 × 8 cm, a następnie pokrywamy olejem roślinnym. Gotowe ciasto przekładamy do rękawa cukierniczego z końcówką w kształcie gwiazdki i wyciskamy na papierowe kwadraty, formując okręgi. W szerokim garnku z grubym dnie rozgrzewamy olej roślinny, a następnie wkładamy do niego partiami ciasto razem z papierem do pieczenia. Podczas smażenia naturalnie odejdzie od pączków wiedeńskich i będzie można go wyciągnąć. Pączki smażymy z każdej strony na złoty kolor, po czym wyciągamy łyżką cedzakową i odsączamy na ręczniku papierowym. Kiedy usmażone pączki wiedeńskie wystygną, polewamy je lukrem przygotowanym na bazie przesianego cukru pudru, dwóch łyżek wody oraz jednej łyżki rumu. Pączki wiedeńskie najlepiej jeść w dzień przygotowania. Doskonale smakują na ciepło i zimno. Smacznego!