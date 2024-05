Po przyniesieniu koszyka lub reklamówki pełnej truskawek do domu najczęściej wrzucamy je do zlewu lub umieszczamy na sitku. Teraz wystarczy tylko solidnie opłukać owoce wodą przez kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund i zabrać się za jedzenie. Wydawać by się mogło, że taki ekspresowy prysznic wystarczy truskawkom. Okazuje się, że to popularny błąd, który może narazić nas na problemy zdrowotne. Bieżąca woda bez problemu poradzi sobie z resztkami ziemi, powierzchownym brudem czy niewielkimi szkodnikami. Nie zlikwiduje nagromadzonych pestycydów czy środków chemicznych używanych do oprysku.