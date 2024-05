Pomarańczowa kura

Jeśli wybrałeś tę kurę, oznacza to, że w życiu najbardziej obawiasz się monotonności i rutyny. Lękasz się, że otaczający cię ludzie nie zaspokoją twoich potrzeb odkrywania świata i ciągłego podążania za tym, co nieznane. Z tego powodu bardzo łatwo jest ci zmieniać swoje otoczenie i osoby, które są ci „bliskie”. Nie przywiązujesz dużej wagi do relacji międzyludzkich, wręcz uciekasz przed uczuciami. Możesz twierdzić, że wiesz, do czego dążysz, jednak prawda jest taka, że gubisz się we własnych myślach. W głębi serca boisz się również, że nie uda ci się nigdy zbudować czegoś stałego, gdyż twoje życie to ciągła ucieczka.

Brązowa kura

Wybrałaś tę kurę? To znak, że przywiązujesz się bardzo do rzeczy tradycyjnych i bezpiecznych. Nigdy nie podejmujesz ryzyka i boisz się tego, co nie zostało dotychczas sprawdzone. Lękasz się, że pewnego dnia utracisz grunt pod nogami i opuści cię stabilność. Ciągła pogoń za tym samym może być męcząca. Dla bliskich jesteś osobą przewidywalną. Odwiedzasz ciągle te same miejsca i zawsze robisz to samo. Boisz się, że jeśli podejmiesz ryzyko, to popełnisz błąd. Wywołuje to w tobie stres i niepokój. Jesteś również bardzo związany z bliskimi osobami, a utrata ich to twój największy lęk.

Niebieska kura

Jeśli twój wybór to ta kura, oznacza to, że przeraża cię chaos. Gdy coś nie idzie po twojej myśli i zakłóca twój spokój, to wpadasz w panikę. Obawiasz się, że nie podołasz problemom, które mogą cię kiedykolwiek spotkać. Bardzo boisz się również konfrontacji. Wolisz trzymać w sobie wszelkie bolączki i problemy, w obawie, że prawda może kogoś urazić. Trudno jest ci wyżalić się komukolwiek, gdyż lękasz się odrzucenia swoich rówieśników. Boisz się zaufać, gdyż już kiedyś cię zraniono. Zamknąłeś się w swojej skorupie i nie chcesz nikogo do siebie dopuścić. Pragniesz w życiu równowagi i spokoju, co może wiązać się czasem z samotnością.

