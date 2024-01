Ziemniaczane pączki Ewy Wachowicz - nie do wiary, jakie pyszne!

Często powtarzam, że mam “słabość" do ziemniaków. Można z nich bowiem zrobić wiele, różnego rodzaju potraw. W tym także pączki. Poniższy przepis nie należy do skomplikowanych, co dodatkowo powinno was przekonać. Jeśli nigdy nie próbowaliście czegoś podobnego, to zdecydowanie zachęcam. Możecie zrobić więcej wypieków i obdarować nimi swoich bliskich, na pewno się ucieszą.