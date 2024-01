Przygotowanie pączków zaczynamy od zrobienia rozczynu. Do miski wrzucamy drożdże oraz łyżkę cukru i 200 g mąki, a następnie dokładnie razem rozcieramy. Dodajemy odrobinę mleka i mieszamy do połączenia się składników. Gotowa mieszanka powinna przypominać w konsystencji gęstą śmietanę. Pozostawiamy ją do wyrośnięcia na 10-15 minut. Do dużego naczynia przesiewamy mąką, dodajemy cukier oraz sól. Wlewamy wyrośnięty rozczyn i mleko, a także wbijamy jedno jajko. Ciasto wyrabiamy ręcznie lub za pomocą specjalnego haka w robocie kuchennym. Wstępnie wyrobione ciasto wzbogacamy o roztopione masło, a następnie wyrabiamy jeszcze przez kilka minut, aż do momentu, gdy zacznie odchodzić od rąk lub haka. Zostawiamy je do wyrośnięcia i podwojenia objętości. Kiedy odpowiednio wyrośnie, przechodzimy do kolejnego kroku. Blat lub stolnicę wysypujemy mąką, a ciasto delikatnie wałkujemy na grubość ok. 2 cm. Za pomocą szklanki wycinamy koła, które przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i przykrywamy ściereczką. Pozostawiamy je na kolejne 30-40 minut do wyrośnięcia. Po tym czasie pieczemy je w nagrzanym do 200 st. C piekarniku przez ok. 10 minut. Złocisty kolor będzie oznaczał, że są już gotowe. Wyciągamy je do wystudzenia, a następnie za pomocą szprycy nadziewamy marmoladą i posypujemy cukrem pudrem. Smacznego!